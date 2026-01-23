SKANDAL KAKAV FUDBAL NE PAMTI! Zbog Donalda Trampa evropska veleslila neće da igra na Mundijalu

Situacija u svetu vrlo je nemirna prethodnih nedelja, posebno zbog ideje Donalda Trampa da "otuđi" Grenland i pripoji ga tako Sjedinjenim Američkim Državama.

FOTO: Tanjug/AP

Zbog toga se sada spominje i potencijalni bojkot Svetskog prvenstva 2026. godine u fudbalu, piše španska "Marka".

Nemački političar Jirgen Hart (62) predložio je da Nemačka otkaže učešće na Mundijalu koje se ove godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog odluka američkog predsednika Donalda Trampa (79) vezanih za Grenland.

– Otkazivanje turnira predstavljalo bi poslednju i najradikalniju meru kako bi predsednik Tramp ponovo ozbiljno razmotrio pitanje Grenlanda – izjavio je Hart za nemački list Bild, a prenela španska "Marka".

FOTO: Tanjug/AP

Ideja o bojkotu pominjala se i ranije, ali se radi o projektu vrednom više milijardi dolara, zbog čega je jasno da odluka takvog tipa ne bi bila jednostavna, pogotovu imajući u vidu blizak odnos predsednika FIFA Đanija Infantina i Donalda Trampa.

Nemačka reprezentacija se na predstojećem Svetskom prvenstvu nalazi u grupi sa Ekvadorom, Obalom Slonovače i Kurasaoom, a reč je o jednoj od najtrofejnijih selekcija u istoriji takmičenja, sa titulama osvojenim 1954, 1974, 1990. i 2014. godine.

Eventualni izostanak "pancera" napravio bi pravi potres u svetskom fudbalu, ali za sada se sve nalazi na nivou spekulacija i političkih poruka.

