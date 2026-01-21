"TO JE BILO OTKROVENJE ZA MENE": Dejan Stanković o Dekiju Radonjiću...

TRENER Crvene zvezde Dejan Stanković nije krio zadovoljstvo zbog toga što je miljenik navijača crveno-belih i nekadašnji trener košarkaške sekcije, Dejan Radonjić uz klub u Malmeu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crnogorski stručnjak, inače najtrofejniji trener crveno-belih, otputovao je sa delegacijom sa "Marakane" u Malme.

Trener fudbalera Zvezde Dejan Stanković je na konferenciji za medije pred meč sa Malmeom otkrio da su on i imenjak Radonjić veliki prijatelji, kao i da se veoma poštuju.

- Dejo Radonjić je veliki čovek. U današnje vreme kada za nekoga kažeš da je velik čovek to je jedan od najjačih komplimenata. Dejo je taj čovek. O njemu možeš da pričaš o bilo čemu. Iako smo u dv različita sporta, nekako se uvek uklopimo da teme budu uvek iste. To je bilo otkrovenje za mene kada smo počeli da se družimo i putovali smo, gledali smo Evropsko prvenstvo zajedno - oduševljeno je govorio Stanković o Dejanu Radonjiću i posebno istakao da mu je drago što je za ekipom u Malmeu.

- Dolazio sam na njegove utakmice Evrolige, svaki put me je pozdravio. To govori o čoveku, puna je hala, tebi misli lutaju, razmišljaš kako će da bude. Ipak, on je svaki put prišao da se pozdravimo. Nastavili smo da se družimo i van terena. Presrećan sam što je Dejo deo ove ekspedicije i što je došao kao veliki zvezdaš da pruži podršku, a tu sam negde i ja u toj priči.

