STANKOVIĆ OTVORIO KARTE PRED MALME: Fudbal je igra u dva pravca, ja vodim računa o 24 igrača...

FUDBALERI Crvene zvezde gostuju sutra Malmeu u Ligi Evrope, a crveno-bele dan ranije sačekale su redovne aktivnosti. Dejan Stanković i Rade Krunić obratili su se medijima.

FOTO: Novosti

Na početku je Rade Krunić govorio o sistemu rada pod Dejanom Stankovićem.

Pretpostavio sam kakav će biti sistem rada kod šefa, kod Mistera, jer to je sistem na koji sam ja navikao dugi niz godina dok sam igrao u Italiji. I naravno, to je sistem koji se meni sviđa i koji mi odgovara u suštini kao igraču - rekao je on, a potom govorio i o samom meču:

- naravno da očekujemo sutra tešku utakmicu, iako oni nemaju neki rezultatski preveliki značaj, ali opet je to Evropa i sigurno da će dati svoj maksimum. A na nama je da odgovorimo, i s obzirom kako smo radili u proteklo periodu i kako smo trenirali i igrali prijateljske utakmice, mislim da pobeda ne treba dolaziti u obzir - zaključio je Krunić.

Nastavio je nakon toga Dejan Stanković.

- Dobro veče svima. Nadovezao bih se na Radeta. Evropa je Evropa i iako možda Malme nema neki rezultatski imperativ, ali sigurno igrati kod kuće pred svojim navijačima, usled promene trenera i nekog novog plana i programa što ih očekuje u budućnosti, sigurno će pružiti jak otpor i gledati da odigraju najbolju utakmicu što mogu - rekao je strateg crveno-belih.

Zanimljivo da će Stanković sutra na drugoj strani imati igrača koji je debitovao upravo kod njega, reč je o Andreju Đuriću. Upitan je da li su se čuli pred susret.

- Drago mi je da je Đura nastavio sa karijerom, da radi dobro, da igra dobro u inostranstvu, u jednom lepom klubu, sigurnom klubu gde može da se dobro razvija. Nismo se čuli, ali ćemo se sigurno pozdraviti lepo sutra.

I Crvena zvezda, kao i Malme u duel ulaze nakon pauze.

- Dobro pitanje, ali smo mi pokušali da damo odgovor na to tvoje pitanje odmah posle dva dana smo igrali dva puta četrdeset pet minuta...

Strateg beogradskog tima je između ostalog upitan o stanju Nemanji Radonjiću i planovima za njega, gde je Stankovićjasno poruči da će na terenu igrati samo oni koji pokažu konstantnu formu i odgovornost.

- Vodim računa o 24 igrača, na meni je da odaberem onoga ko će dati na datoj utakmici. Kako Nemanja, tako i ostali, samo da nastave da rade. Ja treba da procenim koja je optimalna forma, da igrač bude konstantan. Da se ne izvlači iz konteksta, to važi za svakog igrača Crvene zvezde. Svaki igrač treba da se ponavlja i da ima odgovornost. Kako ja vidim fudbal, fudbal se igra u oba pravca. Odbrambeni je mnogo bitniji od napadačkog. Bez problema će svako igrati ko bude ispunjavao uslove - poručio je trener beogradskog kluba.

Takođe se dotakao i Mirka Ivanića, gde je naglasio da će sutra posebno poričati sa njim.

- Sve sam objasnio o biltenu i povredama, Ivanić je sa nama. Na meni je da li će igrati, da li ću rizikovati. Pričali smo i kad sam mu bio trener i kad nisam, sa Ivanićem ću popričati sutra posle ručka, pa da vidimo koliki će biti rizik - poručio je Stanković.

