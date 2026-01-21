"VRLO DOBRO ZNAM KAKO REAL FUNKCIONIŠE!" Geret Bejl otvorio dušu nakon otkaza Alonsu u Madridu

NEKADAŠNjI Real Madrida Garet Bejl govorio je o dešavanjima u nekadašnjem klubu.

FOTO: AP/Tanjug

Velšanin je u Madridu osvojio pet Liga šampiona, igrao je sa Kristijanom Ronaldom, Karimom Benzemom i dobro zna kako je kada je u svlačionici mnogo zvezda. Upravo je on najkvalifikovaniji da priča o pobuni u svlačionici "kraljeva" zbog koje je Ćabi Alonso ostao bez posla. Za šta je po navijačima najviše kriv Vinisijus Žunior koji je često ulazio u sukobe sa trenerom, zbog čega su mu i navijači zviždali.

- Nije me iznenadilo da je dobio otkaz. Vrlo dobro znam kako Real funkcioniše. Ako nema rezultata, trener je bivši čak i ako nije velika kriza rezultata - rekao je Bejl u razgovoru za "TNT sports".

On smatra da Realu nije potreban trener nego menadžer koji može da upravlja velikim egom u svlačionici.

- Alonso je neverovatan trener osvojio je sve što je mogao u Bajer Leverkuzenu. Vodio tim neverovatno dobro, ali u Realu ne treba biti trener, već menadžer. Postoji veliki ego koji treba držati pod kontrolom - potom je pojasnio kako treba pristupati kada u timu imate veliki broj zvezda...

- Morate im maziti ego, ne morate da radite toliko taktičih stvari. U svlačionici su superzvezde koje mogu promeniti tok utakmice u tren oka. Vidi se da je sjajan trener i taktičar, ali to očigledno nije uspelo.

Situacija neodoljivo podseća na eru "Galaktikosa", kada su početkom 2000-ih godina u Madridu nastupali Luis Figo, Zinedin Zidan, Dejvid Bekam, Majkl Oven, Robinjo i Serhio Ramos.

Tu su od ranije bili Raul, Guti, Roberto Karlos Iker Kasiljas, Stiv Mekmanaman… Uprkos velikim zvezdama bilo je momenata kada su se Galaktikosi mučili na terenu i izgledali kao da se ne poznaju, što je na trenutke situacija i danas... Sa Kilijanom Mbapeom, Džudom Belingemom, Vinisijusom...

