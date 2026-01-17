Fudbal

ZVEZDA DREŠI KESU: Stiže ljubimac Dejana Stankovića, obeštećenje pet miliona evra?

Новости онлајн

17. 01. 2026. u 11:28

FUDBALSKI klub Crvena zvezda spreman je da odreši kesu i dovede veliko pojačanje.

FOTO: M. Vukadinović

Do sada su stigli Džej Endem i Daglas Ovusu, ali bi do kraja prelaznog roka mogao da stigne i ofanzivni vezista Spartaka iz Moskve Markinjos. 

Po informacijama do kojih je došao portal "Novosti" Crvena zvezda ponudila je ruskom gigantu pet miliona evra uz bonuse i procente od dalje prodaje. 

Ipak, za ljubimca Dejana Stankovića Spartak traži više novca. 

Podsetimo, Brazilac je neke od najboljih partija pružao upravo pod srpskim trenerom u Ferencvarošu i Spartaku. 

Odlaskom Stankovića iz Moskve Markinjosova uloga je redukovana, što crveno-beli žele da iskoriste.

Spartak je tvrd pregovarač, ali se u Ljutice Bogdana nadaju da bi Moskovljani mogli da popuste, iako se u prvom trenutku tražili duplo veću sumu. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

