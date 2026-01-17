ZVEZDA DREŠI KESU: Stiže ljubimac Dejana Stankovića, obeštećenje pet miliona evra?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda spreman je da odreši kesu i dovede veliko pojačanje.
Do sada su stigli Džej Endem i Daglas Ovusu, ali bi do kraja prelaznog roka mogao da stigne i ofanzivni vezista Spartaka iz Moskve Markinjos.
Po informacijama do kojih je došao portal "Novosti" Crvena zvezda ponudila je ruskom gigantu pet miliona evra uz bonuse i procente od dalje prodaje.
Ipak, za ljubimca Dejana Stankovića Spartak traži više novca.
Podsetimo, Brazilac je neke od najboljih partija pružao upravo pod srpskim trenerom u Ferencvarošu i Spartaku.
Odlaskom Stankovića iz Moskve Markinjosova uloga je redukovana, što crveno-beli žele da iskoriste.
Spartak je tvrd pregovarač, ali se u Ljutice Bogdana nadaju da bi Moskovljani mogli da popuste, iako se u prvom trenutku tražili duplo veću sumu.
