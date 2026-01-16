Fudbal

MALME SPREMAN ZA ZVEZDU: Šveđani pobedili u generalnoj probi pred duel sa crveno-belima

Časlav Vuković

16. 01. 2026. u 19:00

CRVENA zvezda narednog četvrtka igra protiv Malmea utakmicu 7. kola Lige Evrope, a švedski tim je crveno-belima poslao poruku da je spreman za taj duel.

МАЛМЕ СПРЕМАН ЗА ЗВЕЗДУ: Швеђани победили у генералној проби пред дуел са црвено-белима

FOTO: Profimedia

Ekipa sa severa Evrope je odigrala prijateljski meč protiv Sparte iz Praga i trijumfovala je sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Emanuel Ekong u 11. minutu. 

Malme je očigledno spreman za duel sa šampion Srbije, iako nije igrao nijednu utakmicu od 11. decembra kad je poražen od Porta (1:2). 

Za razliku od švedskog kluba, Crvena zvezda je u generalnoj probi izgubila od Salcburga sa 2:0 na pripremama u Antaliji.

Ipak, crveno-beli u ovom duelu šansu mogu da traže i u tome što rival ima samo jedan bod i praktično je bez šansi za prolazak u nokaut fazu.

Podsetimo, utakmica Malme - Crvena zvezda igra se u četvrtak, 22. januara od 18.45.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KUBANCI BILI OBEZBEĐENJE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)

KUBANCI BILI OBEZBEĐENjE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)