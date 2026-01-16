MALME SPREMAN ZA ZVEZDU: Šveđani pobedili u generalnoj probi pred duel sa crveno-belima
CRVENA zvezda narednog četvrtka igra protiv Malmea utakmicu 7. kola Lige Evrope, a švedski tim je crveno-belima poslao poruku da je spreman za taj duel.
Ekipa sa severa Evrope je odigrala prijateljski meč protiv Sparte iz Praga i trijumfovala je sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Emanuel Ekong u 11. minutu.
Malme je očigledno spreman za duel sa šampion Srbije, iako nije igrao nijednu utakmicu od 11. decembra kad je poražen od Porta (1:2).
Za razliku od švedskog kluba, Crvena zvezda je u generalnoj probi izgubila od Salcburga sa 2:0 na pripremama u Antaliji.
Ipak, crveno-beli u ovom duelu šansu mogu da traže i u tome što rival ima samo jedan bod i praktično je bez šansi za prolazak u nokaut fazu.
Podsetimo, utakmica Malme - Crvena zvezda igra se u četvrtak, 22. januara od 18.45.
