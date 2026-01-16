TRADIOCIONALNO, ZA POMOĆ DRUGIMA: Zvezda organizuje 35. "Crveno-belu krv"

Tradicionalna akcija "Crveno-bela krv" biće održana 35. put 25. i 26. januara, u periodu od 10 do 18 časova, u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", saopšteno je danas iz Crvene zvezde.

FOTO: Crvena zvezda

"Akcija dobrovoljnog davanja krvi na našem stadionu predstavlja još jednu priliku da zvezdaši pokažu humanost i solidarnost, kao što to čine godinama unazad, pružajući podršku i pomoć onima kojima je to najpotrebnije. Kroz ovu tradicionalnu društveno odgovornu aktivnost, Fudbalski klub Crvena zvezda nastavlja da neguje vrednosti zajedništva i brige o zajednici", stoji u objavi Zvezde.

Dodaje se da krv mogu da daju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Ističe se da je potrebno da osobe budu odmorne, da su imale obrok pre davanja krvi, kao i da ne budu pod dejstvom alkohola ili drugih opijata. Podseća se na kraju da interval između dva davanja krvi iznosi najmanje tri meseca za muškarce, odnosno četiri meseca za žene.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“