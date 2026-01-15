"KO NE MOŽE, NEKA..." Dejan Stanković posle poraza Crvene zvezde od Salcburga: Provera je bila fenomenalna!

CRVENA zvezda je izgubila od Salcburga sa 2:0 u generalnoj probi pred nastavak sezone i duel sa Maleom u Ligi Evrope. Utiske nakon ovog duela izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

FOTO: FK Crvena zvezda

Strateg šampiona Srbije je istakao da su greške skupo košale njegovu ekipu.

- Ako se sećate, posle prethodne utakmice smo komentarisali te greške koje na nivou Evrope i jakog ritma, kvalitetne i brze ekipe, mogu da nas koštaju. Tako smo primili dva gola. Na stranu, mogli smo i na neku drugu akciju da primimo, ali provera je bila fenomenalna. Super je bilo imati ovakvog rivala, u ovom ritmu, taman po meri. Zadovoljan sam, ne mogu da kažem prezadovoljan, jer smo izgubili. Ali ono što sam hteo da vidim, video sam. Nije se odustajalo posle dva rana gola. Mogli smo i mi da damo dva-tri gola. Ovo je baš ono što nam je trebalo - rekao je Stanković posle utakmice za "TV Arena sport".

Već narednog četvrtka na programu je duel 7. kola Lige Evrope protiv Malmea u Švedskoj.

- Malme smo tek počeli da analiziramo, ima još vremena do toga. Sigurno da imam mnogo jasniju sliku, ko može da izdrži igru u ovom visokom ritmu, bez toga ne može da se igra. Videli ste mlade momke iz Salcburga, to je taj "level". Ko može – može, a ko ne može – neka radi i neka čeka.

Iako pripreme nisu bile duge zadovoljan je urađenim.

- Dosta sam zadovoljan, počeli smo 3. januara. Baš smo bili "usko", za nekih pet dana rada, pravog rada na terenu, zadovoljan sam. Bilo je dosta neiznuđenih grešaka, dosta u primanju, dodavanju, odabiru. Dolazili smo u završnu trećinu, oko šesnaesterca. Malo je teško da dođeš u crvenu zonu gola 20 puta, ali nije ušla nijedna lopta koju smo mogli da realizujemo. Nije dovoljno samo doći, nego treba i podignuti glavu, pronaći igrača. Ali dobro smo punili "boks", nije ni to lako, jer kažeš "hajde malo da se prištedim" u odbrani. Ali, bilo je dosta dobrih stvari - zaključio je Stanković.

Podsetimo, Crvena zvezda na severu Evrope gostuje 22. januara od 18.45.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“