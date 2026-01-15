Fudbal

DRŽAVA POMOGLA PARTIZANU! Crno-beli prošli UEFA kontrolu

15. 01. 2026. u 12:25

Strepeli su crno-beli do poslednjeg trenutka, a sada navijači mogu da odahnu - Partizan je prošao UEFA monitoring.

FOTO: FK Partizan

Partizan je uspešno prošao monitoring UEFA zahvaljujući pomoći države, kojom će moći da registruje nove igrače, saznaje Mocart sport.

Sveukupna pomoć Partizanu  od strane državnih organa sada iznosi 22.000.000 evra za period od 15 meseci, tačnije od oktobra 2024. godine do danas.

Crno-beli su imali rok do danas da uplate 2.200.000 evra, kako bi izmirili najhitnije obaveze koje su ih sputavale. Glavnica od čak 1.600.000 evra ići će na račun bivšeg igrača Patrika Andradea.

