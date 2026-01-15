DRŽAVA POMOGLA PARTIZANU! Crno-beli prošli UEFA kontrolu
Strepeli su crno-beli do poslednjeg trenutka, a sada navijači mogu da odahnu - Partizan je prošao UEFA monitoring.
Partizan je uspešno prošao monitoring UEFA zahvaljujući pomoći države, kojom će moći da registruje nove igrače, saznaje Mocart sport.
Sveukupna pomoć Partizanu od strane državnih organa sada iznosi 22.000.000 evra za period od 15 meseci, tačnije od oktobra 2024. godine do danas.
Crno-beli su imali rok do danas da uplate 2.200.000 evra, kako bi izmirili najhitnije obaveze koje su ih sputavale. Glavnica od čak 1.600.000 evra ići će na račun bivšeg igrača Patrika Andradea.
Sveukupna pomoć Partuzanu od strane državnih organa sada iznosi 22.000.000 evra za period od 15 meseci, tačnije od oktobra 2024. godine do danas.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...
15. 01. 2026. u 08:04 >> 08:26
JOKIĆ GLEDAO DENVEROVO ČUDO: Neverovatno šta Denver radi bez Nikole...
15. 01. 2026. u 08:15
BRUKA KAKVU PARTIZAN SKORO NIJE DOŽIVEO: Crno-beli ne pamte ovakvo rasulo
15. 01. 2026. u 09:10
ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa
15. 01. 2026. u 09:51
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)