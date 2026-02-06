Košarka

KATASTROFA! Stgle nove užasne vesti iz Denvera, a tiču se Nikole Jokića

06. 02. 2026. u 09:29

Ko ih je kleo, nije dangubio! Denver Nagetsi nikako da se konsoliduju. Konačno su u Koloradu sastavili tim za najveće domete, ali povrede im ne daju mira.

U novembru su bez dvojice startera - Kristijana Brauna i Erona Gordona, 24. decembra se povredio Kem Džonson, a 30. su na duže vreme ostali i bez svog najboljeg igrača Nikole Jokića. U međuvremenu, probleme sa povredama imali su Strouter, Marej, Valančijunas... srećom, ne ozbiljnije prirode.

Gordon se vratio na teren posle dva meseca pauze zbog problema sa zadnjom ložom i posle par mečeva sa ograničenom minutažom doživeo peh. Obnovio je povredu i sada ga ponovo čeka duža pauza. U međuvremenu, Jokić i Braun su se vratili, ali Nagetsi su ubrzo doživeli novi peh.

Na utakmici protiv Njujork Niksa povredu zadnje lože doživeo je Pejton Votson, momak koji je na svojim leđima nosio Denver u periodu kada Nagetsi nisu mogli da računaju na svog najboljeg igrača Nikolu Jokića. Nažalost, sjajnog Votsona čeka minimum mesec dana pauze i novi problem za Srbina, koji će opet sa Marejom morati da vuče sam Nagetse.

- Krilni igrač Denver Nagetsa Pejton Votson je doživeo težu povredu zadnje lože i očekuje se da bude van terena duže vreme. Votson ima sezonu karijere u Nagetsima. Ovo je nova nesrećna okolnost za njih. Otići će po drugo mišljenje kod lekar, ali za sada izgleda da će biti van terena bar mesec dana" otkriva "Atletik".

