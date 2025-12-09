Fudbal

OGLASIO SE PREDRAG MIJATOVIĆ! Evo šta je rekao o skandalu koji potresa fudbalski svet

Новости онлине

09. 12. 2025. u 11:40

PRETHODNOG vikenda desio se veliki fudbalski zemljotres.

FOTO: FK Partizan

Naime, Real Madrid je izgubio od Selte, ali i prvi put je "kraljevskom klubu" pokazano dva crvena kartona na Santijago Bernabeuu. Igrači su u sukobu sa Ćabi Alonsom i pitanje je da li će se i koliko Španac zadržati na klupi Madriđana.

A legnda kluba Predrag Mijatović govorio je o skandalu koji potres Real Madrid

- Uz sve što se priča, uz sve što je rečeno, uz to što pričaju neki bivši… Vidi, ja sam optimista, ali teško možemo očekivati da u jednom ili dva meča sve odjednom krene dobro - rekao je Mijatović, za Kadenu SER.

Bivši heroj iz finala Lige šampiona u Amsterdamu istakao je da je suština problema dublja. Igrači, ne prolaze kroz neophodan individualni napredak.

- Igrači moraju da shvate da se fudbal menja i da moraju i oni da se menjaju. Video sam neke koji su previše komotni, koji igraju u jednom smeru, samo kad imaju loptu.

Potpredsednik Partizana nije govorio o lošem danu ili izolovanom kiksu, već o obrascu koji se ponavlja.

- Teško možemo očekivati neku revoluciju da Real odjednom počne da igra dobro. Takmičenja se nastavljaju, a svaki tim koji dolazi i igra protiv Reala dolazi dodatno motivisan.

