OGLASIO SE PREDRAG MIJATOVIĆ! Evo šta je rekao o skandalu koji potresa fudbalski svet
PRETHODNOG vikenda desio se veliki fudbalski zemljotres.
Naime, Real Madrid je izgubio od Selte, ali i prvi put je "kraljevskom klubu" pokazano dva crvena kartona na Santijago Bernabeuu. Igrači su u sukobu sa Ćabi Alonsom i pitanje je da li će se i koliko Španac zadržati na klupi Madriđana.
A legnda kluba Predrag Mijatović govorio je o skandalu koji potres Real Madrid
- Uz sve što se priča, uz sve što je rečeno, uz to što pričaju neki bivši… Vidi, ja sam optimista, ali teško možemo očekivati da u jednom ili dva meča sve odjednom krene dobro - rekao je Mijatović, za Kadenu SER.
Bivši heroj iz finala Lige šampiona u Amsterdamu istakao je da je suština problema dublja. Igrači, ne prolaze kroz neophodan individualni napredak.
- Igrači moraju da shvate da se fudbal menja i da moraju i oni da se menjaju. Video sam neke koji su previše komotni, koji igraju u jednom smeru, samo kad imaju loptu.
Potpredsednik Partizana nije govorio o lošem danu ili izolovanom kiksu, već o obrascu koji se ponavlja.
- Teško možemo očekivati neku revoluciju da Real odjednom počne da igra dobro. Takmičenja se nastavljaju, a svaki tim koji dolazi i igra protiv Reala dolazi dodatno motivisan.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZA SPAS SA DNA TABELE: Torino angažovao novog sportskog direktora!
10. 12. 2025. u 15:56
PRAZNIK U VRANjU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
10. 12. 2025. u 15:48
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)