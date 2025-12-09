OGLASIO SE ZVEZDIN DŽELAT! Evo šta je NJegoš Petrović poručio navijačima nakon šoka na Marakani
VOJVODINA je šokirala Zvezdu! Na Marakni još ne mogu da se oporave od poraza 0:1 protiv "lala", čime su možda i ostali bez titule jesenjeg šampiona Srbije.
Bomba Njegoša Petrovića je donela trijumf Novosađanima! Naime, posle osam i po godina Vojvodina je uspela da slavi na Marakani, a junak je bio kapiten, ali i bivši igrač beogradskih crveno-belih.
Inače, Petrović kada je savladao Mateusa, odlučio je da ne proslavi pogodak zbog poštovanja prema timu s kojim je osvojio tri titule šampiona Srbije.
Dan posle meča je osetio potrebu da se oglasi, pa je posvetio objavu na svom Instagramu čitavom ovom “slučaju”.
- Nemam naviku da se izjašnjavam na ovaj način, ali ovaj put sam osetio, zbog meni poznatih razloga, da bih ipak trebalo. Pre svega želim da kažem ono sto sam milion puta rekao, da ću uvek poštovati i da se nikada neću radovati kad dam gol nekom klubu u kom sam bio, koji je nekada hranio moju porodicu i mene, jer naravno, tako sam vaspitan, počev od fudbalskog kluba Rađevac.
Isto tako sam rekao da sa Vojvodinom želim da uradim velike stvari i da se na neki način upišem u istoriju kluba, i dan danas stojim iza toga i istinski želim to, uz sreću da imam jednog Slobodana Medojevića pored sebe koji je kako meni tako i celoj ekipi objasnio i dočarao šta je i koliko je velika Vojvodina, uz kojeg i dan danas učim kako se treba ponašati jedan kapiten Vojvodine, kako van terena, tako i na terenu kada on nije na istom.
Svi unutar svlačionice znamo kakvu veličinu predstavljamo i verujemo da ćemo uz vas navijače i vašu podršku moći da dođemo do tih velikih stvari i ciljeva koje smo zacrtali od početka ove sezone. Iz tog razloga se nadamo da se vidimo u subotu u što većem broju i da se uz Božiju pomoć zajedno radujemo pobedi nakon utakmice. Jedan klub na svetu volim ja - napisao je Petrović.
