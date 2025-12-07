VOJVODINA OPET ŠOKIRALA ZVEZDU! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda se baš muči u Superligi Srbije u poslednje vreme. Vojvodina definitivno ne leži crveno-belima ove sezone. Novosađani su opet savladali šampiona države sa 1:0, ali ovoga puta u Beogradu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Izabranicima Vladana Milojevića je ovo treći poraz u šampionatu i sad zaostaju dva boda za Partizanom. Nije domaćin blistao, nije napravio mnogo pravih prilika, ali nije iskoristio šanse koje je stvorio.

Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 55. minutu kad je Njegoš Petrović sjajnim udarcem iz daljine uspeo da savlada Mateusa koji je i danas imao nekoliko odličnih intervencija, no u toj situaciji nije mogao ništa da uradi. Nije želeo da se raduje zbog toga što je bio strelac protiv bivšeg kluba.

Od tog momenta je Zvezda sve karte bacila na napad. Trener crveno-belih je na teren poslao sve ofanzivne raspoložive snage, ali ni to nije bilo dovoljno da se dođe bar do boda.

Vojvodina je tako za manje od mesec i po dana dva puta pobedila šampiona države, pošto je 30. oktobra u Novom Sadu bilo 3:2.

Timu iz Ljutice Bogdana je ovo bio treći poraz u sezoni, a pobedio ih je i Javor u Ivanjici (0:1).

Klub iz Beograda tako u lošem raspoloženju dočekuje važnu utakmicu u Ligi Evrope protiv Šturma u Gracu (četvrtak, 18.45).

Zvezda je sad druga na tabeli sa 41 bodom, ima dva manje od Partizana. Vojvodina je na poziciji tri sa 36.

Crvena zvezda - Vojvodina 0:1 (0:0)

Stadion: "Rajko Mitić". Gledalaca: oko 4.000. Sudija: Novak Simović (Lovćenac). Strelac: Petrović u 55. (Vojvodina).

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Rodrigao, Leković (od 77. Babika), Tiknizjan (od 58. Handel) - Krunić, Elšnik (od 68. Damjanović) - Zarić (od 58. Avdić), Katai (od 58. Milson), Ivanić - Bruno Duarte.

Vojvodina (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Sičendže, Crnomarković, Bukinac - Savićević (od 85. Medojević), Petrović - Ranđelović (od 90+2. Mustafa), Vidosavljević (od 78. Poletanović), Kolarević (od 90+2. Đokanović) - Vukanović.

KRAJ: Crvena zvezda - Vojvodina 0:1

90+10' - Kraj utakmice!

90+6' - Duarte pokušava iz daljine, Rosić je bio na pravom mestu i promene rezultata nije bilo.

90+3' - Damjanović je proigrao Duarte, ali je Brazilac šutirao visoko preko gola.

90' - Utakmica je produžena za osam minuta.

80' - Zamalo da crveno-beli slučajno izjednače. Avdić je želeo da centrira, ali tako je zahvatio loptu da je ona pogodila prečku.

78' - Posle dužeg vremena ponovo je na terenu Šavi Babika. Reprezentativac Gabona je zamenio Stefana Lekovića. Zvezda baš sve karte baca na napad u poslednjih 15 minuta.

75' - Prilika za Zvezdu posle kornera. Bruno Duarte je pokušao, no lopta je otišla preko prečke.

72' - Mogla je Vojvodina vrlo lako da povede sa 0:2, ali je Mateus opet pokazao kakav je golman. Majstorski je intervenisao.

71' - Još jedan korner su izveli domaći, ali kao i svih prethodnih puta opasnosti po gol gostiju nije bilo.

68' - Sve karte baca u napad Vladan Milojević. Iz igre je izašao Timi Maks Elšnik, šansu je dobio mladi napadač Aleksa Damjanović.

63' - Pokušao je Kolarević i bilo je blizu. Ipak, njegov udarac završio je pored stative gola crveno-belih.

60' - Neverovatno šta nije realizovao Duarte. Milson ga je sjajno uposlio, Brazilac je iz odlične pozicije šutirao pravo u Rosića. Ipak i da je postigao gol on bi bio ponište, pošto je napadač domaćeg tima bio u ofsajdu.

58' - Tri promene je izvršio Vladan Milojević. Utakmicu su završili Luka Zarić, Aleksandar Katai i Nair Tiknizjan, a priliku su dobili Tomas Handel, Felisio Milson i Adem Avdić.

54' - GOL! Vojvodina je šokirala! Njegoš Petrović je šutirao iz daljine i uspeo je da šutne veoma precizno. Mateus se bacio, no paradom je samo ulepšao pogodak.

54' - Centrirao je Zarić sa leve strane, najbolji u skoku bio je Katai i baš kao i u prvom poluvremenu opet je šutirao preko gola.

47' - Izvela je Zvezda drugi korner, ali je Sičendže dobro reagovao i otklonio je potencijalnu opasnost.

46' - Počelo je drugo poluvreme na stadionu "Rajko Mitić".

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Vojvodina 0:0

45+2' - Završeno je prvo poluvreme na stadionu "Rajko Mitić".

45' - Prvo poluvreme je produženo za dva minuta.

41' - Mogla je Zvezda ovaj napad mnogo bolje da okonča. Na kraju je Durateov udarac završio pored gola.

32' - Kakva akcija domaćeg tima. Sjajno je centirao Seol, Ivanić je iz prve šutirao, no lopta je otišla malo pored stative i do promene rezultat nije došlo.

30' - Izvela je Zvezda prvi korner, ali izboksovao loptu Rosić i nikakve opasnosti po gol Vojvodine nije bilo.

FOTO: FK Crvena zvezda

24' - Kakva šansa za goste. Ranđelović i Vidosavljević su sjajno kombinovali, ovaj prvi je izašao sam ispred Mateua, ipak Brazilac mu je ušao u šut i dobro intervenisao.

12' - Dobro je centrirao Ivanić, Katai je šutirao glavom, no lopta je otišla preko gola gostiju.

5' - Elšnik je šutirao direktno iz slobodnog udarca sa nekih 30 metara, ali nije bilo problema za Rosića.

1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Rodrigao, Leković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Zarić, Katai, Ivanić - Bruno Duarte.

Vojvodina (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Sičendže, Crnomarković, Bukinac - Savićević, Petrović - Ranđelović, Vidosavljević, Kolarević - Vukanović.

Uoči meča:

Novosađani su jedna od dve ekipe koja je ove godine savladala crveno-bele. Ne tako davno, tačnije 30. oktobra na "Karađorđu" je bilo 3:2, a izabranici Vladana Milojevića su ispustili prednost od 0:2.

Za Zvezdu ovaj meč dolazi nakon ubedljive pobede nad Čukaričkim (3:0), ali pred jako važan duel u Ligi Evrope, u četvrtak u Gracu protiv Šturma (18.45).

Vojvodina je u sredu uspela da izbori plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, jer je savladala Vršac sa 2:1, a gol vredan trijumfa postigao je Domjan Đokanović u 10. minutu nadoknade.

Podsetimo, Zvezda je pred ovaj duel prva na tabeli Superlige Srbije sa 41 bodom, Novosađani su na trećem mestu sa 33.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“