SRBINU SE DIVI CELA ITALIJA! Golman Vanja Milinković Savić i dao gol, i odbranio penal, i odveo Napoli u četvrtfinale Kupa!

03. 12. 2025. u 20:51

Fudbaleri Napolija plasirali su se u četvrtfinale Kupa Italije, pošto su večeras savladali Kaljari rezultatom 1:1- 9:8 penalima.

СРБИНУ СЕ ДИВИ ЦЕЛА ИТАЛИЈА! Голман Вања Милинковић Савић и дао гол, и одбранио пенал, и одвео Наполи у четвртфинале Купа!

FOTO: Tanjug/AP

Junak prolaska bio je srpski golman Vanja Milinković-Savić, koji je odbranio jedanaesterac i postigao gol u penal seriji.


U uobičajenih 90 minuta Lorenco Luka doneo je prednost aktuelnom šampionu Italije, a izjednačio je Sebastijano Espozito u 64. minutu.
 

Vanja Milinković Savić / FOTO: FSS

Poznati

02. 12. 2025. u 12:35

