SRBINU SE DIVI CELA ITALIJA! Golman Vanja Milinković Savić i dao gol, i odbranio penal, i odveo Napoli u četvrtfinale Kupa!
Fudbaleri Napolija plasirali su se u četvrtfinale Kupa Italije, pošto su večeras savladali Kaljari rezultatom 1:1- 9:8 penalima.
Junak prolaska bio je srpski golman Vanja Milinković-Savić, koji je odbranio jedanaesterac i postigao gol u penal seriji.
U uobičajenih 90 minuta Lorenco Luka doneo je prednost aktuelnom šampionu Italije, a izjednačio je Sebastijano Espozito u 64. minutu.
