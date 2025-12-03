SRBINU SE DIVI CELA ITALIJA! Golman Vanja Milinković Savić i dao gol, i odbranio penal, i odveo Napoli u četvrtfinale Kupa!

Fudbaleri Napolija plasirali su se u četvrtfinale Kupa Italije, pošto su večeras savladali Kaljari rezultatom 1:1- 9:8 penalima.

FOTO: Tanjug/AP

Junak prolaska bio je srpski golman Vanja Milinković-Savić, koji je odbranio jedanaesterac i postigao gol u penal seriji.



U uobičajenih 90 minuta Lorenco Luka doneo je prednost aktuelnom šampionu Italije, a izjednačio je Sebastijano Espozito u 64. minutu.

Vanja Milinković Savić / FOTO: FSS

