DOKLE VIŠE? Albert Rijera je sada glavni kandidat
SAGA oko Alberta Rijere i Crvene zvezde je trajala mesecima.
Neki su ga već bili promovisali u naslednika Vladana Milojevića, a onda su na Marakni ipak presekli i odlučili da najupešnijem u novijoj istoriji Crvene zvezde pruže šansu da završi sezonu do juna.
A Albert Rijera? Sada se pojavila informacija da je glavni kandidat za selektora Slovenije. Naime, Matijaž Kek je završio sa tamošnjim nacionalnim timom i sada se traži njegov naslednik.
Slovenci su imali razočaravajuće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo pošto su završili kao treći u grupi i to je bio glavni razlog za rastanak sa iskusnim stručnjakom. Kako navode tamošnji mediji, glavni kandidat za novog selektora je Albert Rijera. Ipak, pitanje je koliko je realno da se taj posao uspešno realizuje.
Sportski direktor Celja, Genadij Golubin, nedavno je potvrdio da će Rijera ostati u klubu do leta i da ne postoji namera da se raskida postojeći ugovor. Međutim, nije isključeno da Španac preuzme reprezentaciju Slovenije ukoliko bi se klub, savez i sam trener složili oko modela saradnje.
Rijeri i te kako prija rad u Sloveniji. Ima veliki uticaj ozbiljan projekat, stabilan klub i prostor da oblikuje igrače, a već je odbijao ponude iz regiona i inostranstva.
Podsetimo, Rijera je dugo pored Zvezde bio i na meti Dinamo Zagreb, pa i bogatih klubova iz Grčke i Turske.
