OVO MOŽE DA PRIREDI SAMO FUDBAL: Fulam i Mančester siti odigrani nererovatnu utakmicu u Premijer ligi

OVO što se dogodilo u Londonu u utakmici 14. kola Premijer lige može da priredi samo fudbal. Fulam i Mančester siti su na "Krejven kotidžu" odigralu se neverovatnu utakmicu koju su "građani" dobili sa 5:4.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Furiozno su izabranici Pepa Gvardiole počeli utakmicu. U 17. minutu je pogodio nestvarni Erling Haland.

Prednost gostiju duplirao je Tidžani Reijnders u 37, a samo sedam minuta kasnije mrežu domaćeg tima zatresao je sve bolji Fil Foden.

Ipak, "kolibari" su do odlaska na odmor uspeli da smanje rezultat nakon što je u drugom minutu nadoknade gol postigao Emil Smit Rou.

Kada je Siti u 54. minutu imao prednost od 5:1 činilo se da je utakmica gotova i samo je bilo pitanje kojim ishodom će biti okončana, ali tek tad su krenula uzbuđenja.

Fulam je do 78. minuta postigao tri gola, strelci su bili Aleks Ivobi i Samjuel Čukvueze koji je dao dva pogotka.

Bili su "građani" u tim momentima na kolenima, ali ekipa iz Londona nije uspela da im zada još jedan udarac, pa su gosti preživeli i osvojili tri boda.

Siti je drugi na tabeli Premijer lige sa 28 bodova, ima dva manje od Arsenala, ali i meč više. Fulam je na 15. mestu sa 17.

