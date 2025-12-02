Fudbal

NOVA POBEDA FUDBALERKI: Srbija u razmaku od pet dana dva puta savladala Češku

02. 12. 2025. u 19:45

FUDBALERKE Srbije pobedile su Češku sa 2:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.

FOTO: FSS

Naše reprezentativke su do vođstva došle već u 2. minutu preko Nine Matejić. To ujedno bio i jedini pogodak u prvom poluvremenu.

Čehinje su idealno otvorile drugi deo susreta. Igrao se 46. minut kad je Klara Čajinova uspela da poravna rezultat.

Trijumf Srbiji donela je fudbalerka moskovskog Spartaka Tijana Filipović u 57. minutu susreta.

Podsetimo, ovo je našoj selekciji bila druga pobeda nad Češkom u razmaku od pet dana. Srbija je 28. novembra slavila sa 1:0.

