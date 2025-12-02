Fudbal

"POTREBNI STE NAM!" Rade Krunić uputio molbu svim "delijama"

Filip Milošević

02. 12. 2025. u 20:00

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić pozvao je danas navijače da dođu u velikom broju na predstojeće utakmice protiv Čukaričkog i Vojvodine.

ПОТРЕБНИ СТЕ НАМ! Раде Крунић упутио молбу свим делијама

FOTO: FK Crvena zvezda/Nikola Mitić

''Svaka naredna utakmica nam je izuzetno važna i za svaku moramo posebno da se pripremamo. Pre meča u Ligi Evrope u goste nam dolaze dve veoma kvalitetne ekipe u domaćem prvenstvu, koje su u odličnoj formi. Trudićemo se da se što bolje spremimo, jer nema prostora za kalkulacije, svaku utakmicu moramo da pobedimo. Nadam se da ćemo se pobedom protiv Čukaričkog vratiti na prvo mesto", rekao je Krunić, a prenosi sajt kluba.

On je naglasio da je podrška navijača mnogo značila ekipi u prethodnom periodu.

"Iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače da dođu u što većem broju protiv Čukaričkog i Vojvodine. Delije su uz nas na svakoj utakmici, prate nas u velikom broju i njihova podrška nam je bila najvažnija tokom nešto lošijeg perioda. Biće nam potrebni i u ovih pet mečeva do kraja polusezone. Zahvaljujem im što su nas uvek bodrili, bez obzira na rezultate. Siguran sam da će ponovo biti naša snaga, a kada su oni tu, na terenu je sve mnogo lakše. Takođe, voleo bih da vidim i zvezdaše, koji nas nikada ne iznevere na evropskim utakmicama, u još većem broju i u prvenstvu. Nadam se da će tako biti već protiv Vojvodine", izjavio je Krunić.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 19 časova Čukarički u zaostalom meču šestog kola Superlige Srbije, a zatim će u nedelju od 17 sati ugostiti Vojvodinu u 18. kolu.

Partizan je vodeći na tabeli Superlige sa 40 bodova, dok je Zvezda je na drugom mestu sa 38 i utakmicom manje.

