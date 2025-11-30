KAKAV UDARAC ZA JUVENTUS: Dušan Vlahović na dužoj pauzi?

SRPSKI reprezentativac Dušan Vlahović će po svemu sudeći biti na dužoj pauzi.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Talentovani napadač se povredio u 30. minutu duela sa Kaljarijem. On je odmah zatražio izmenu uz bolne grimase na licu.

Vlahović se uputio ka klupi kada su mu se sa usana mogle pročitati reči upućene treneru Lućijanu Spaletiju.

- Mister, mislim da sam se gadno povredio.

Upravo o tome govorio je trener torinskog giganta.

- U bolovima je, istegao je mišić - rekao je Spaleti na konferenciji za mediej posle pobede nad Kaljarijem, i nadovezao se.

- Odmorio sam ga protiv Bodo-Glimta jer nisam hteo da ga preopteretim, ali uprkos toj predostrožnosti on se povredio. Prema mom mišljenju, skupo je platio zbog šuta koji nije izveo kako je želeo - da je imao pun kontakt sa loptom ne bi se povredio. Šteta, bićemo bez njega duže vreme.

Medij iz Torina, "Tuttosport", koji izveštava o svim dešavanjima u Juventusu, tvrdi da Srbina čeka pauza sigurno do kraja godine, a pitanje da li će moći da zaigra odmah početkom 2026. godine.

Vlahović će danas proći testove, dok će sutra biti podvrgnut detaljnijim pregledima koji će dati jasniju sliku o njegovom stanju.

On će najverovatnije propustiti susrete sa Napolijem i Romom.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“