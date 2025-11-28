HRVATI U PANICI! Ne mogu da veruju šta su im Amerikanci uradili...

HRVATSKA fudbalska reprezentacija izborila je direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, a dok čekaju rivale na Mundijalu, koji će biti izvučeni 5. decembra, saznali su u kakvim dresovima će nastupati...

Paul Swinney / Alamy / Alamy / Profimedia

Nezadovoljstvo navijača kulja nakon što je procurio izgled novih dresova koje im je pripremio renomirani američki proizvođač opreme.

"Domaći" dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-belim kvadratićima, ali oni su sada baš sitni, dok sa zadnje strane dominira bela boja. I dok je nekima novi dres odličan, većini je - grozan.

"Sve gore i gore", "Ružniji nikad nije bio... Ovo sa "ispranim" delovima u stvarnosti izgleda baš užasno, "Baš su nam ga "zavukli" sa ovim, zato što prelazimo na drugog proizvođača", neki su od komentara.

🇭🇷 𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗕𝘆 𝗡𝗶𝗸𝗲: Croatia 2026 World Cup Home & Away Kits Leaked: https://t.co/iBcqPUBani — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 28, 2025

"Ovo nas `Najk` kažnjava jer prelazimo na dresove rivala, `Sreća pa je ovaj poslednji njihov dizajn, od Rusije nisu dobar dres napravili, nadam se da će nam novi sponzor dignuti normu", `Maa daj`, "Ja mislio navijačka majica od piva`, takođe se moglo pročitati.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“