HRVATI U PANICI! Ne mogu da veruju šta su im Amerikanci uradili...

28. 11. 2025. u 21:58

HRVATSKA fudbalska reprezentacija izborila je direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, a dok čekaju rivale na Mundijalu, koji će biti izvučeni 5. decembra, saznali su u kakvim dresovima će nastupati...

Nezadovoljstvo navijača kulja nakon što je procurio izgled novih dresova koje im je pripremio renomirani američki proizvođač opreme. 

"Domaći" dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-belim kvadratićima, ali oni su sada baš sitni, dok sa zadnje strane dominira bela boja. I dok je nekima novi dres odličan, većini je - grozan.

"Sve gore i gore", "Ružniji nikad nije bio... Ovo sa "ispranim" delovima u stvarnosti izgleda baš užasno, "Baš su nam ga "zavukli" sa ovim, zato što prelazimo na drugog proizvođača", neki su od komentara.

"Ovo nas `Najk` kažnjava jer prelazimo na dresove rivala, `Sreća pa je ovaj poslednji njihov dizajn, od Rusije nisu dobar dres napravili, nadam se da će nam novi sponzor dignuti normu", `Maa daj`, "Ja mislio navijačka majica od piva`, takođe se moglo pročitati.

