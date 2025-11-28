HRVATI U PANICI! Ne mogu da veruju šta su im Amerikanci uradili...
HRVATSKA fudbalska reprezentacija izborila je direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, a dok čekaju rivale na Mundijalu, koji će biti izvučeni 5. decembra, saznali su u kakvim dresovima će nastupati...
Nezadovoljstvo navijača kulja nakon što je procurio izgled novih dresova koje im je pripremio renomirani američki proizvođač opreme.
"Domaći" dres vraća se klasičnom izgledu, crveno-belim kvadratićima, ali oni su sada baš sitni, dok sa zadnje strane dominira bela boja. I dok je nekima novi dres odličan, većini je - grozan.
"Sve gore i gore", "Ružniji nikad nije bio... Ovo sa "ispranim" delovima u stvarnosti izgleda baš užasno, "Baš su nam ga "zavukli" sa ovim, zato što prelazimo na drugog proizvođača", neki su od komentara.
"Ovo nas `Najk` kažnjava jer prelazimo na dresove rivala, `Sreća pa je ovaj poslednji njihov dizajn, od Rusije nisu dobar dres napravili, nadam se da će nam novi sponzor dignuti normu", `Maa daj`, "Ja mislio navijačka majica od piva`, takođe se moglo pročitati.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZORAN SAVIĆ NAPUSTIO PARTIZAN: Izbačen sa burnog sastanka? Oglasili se crno-beli
28. 11. 2025. u 16:12
" O BOŽE..."! Amerikanci zatečeni reakcijom Nikole Jokića (VIDEO)
28. 11. 2025. u 12:56
NAVIJAČI PARTIZANA SU ZGROŽENI! Stigle loše vesti u Humsku
28. 11. 2025. u 10:19
GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga
BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.
28. 11. 2025. u 07:00 >> 09:28
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
Komentari (0)