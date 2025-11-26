NOVE LOŠE VESTI NA MARAKANI! Posle Nemanje Radonjića Crvena zvezda ostala bez još jednog krilnog igrača
CRVENA zvezda se nalazi u velikom problemu pred završnicu jesenjeg dela sezone.
Poznato je da već neko vreme nema Babike, navodno je kažnjen Nemanja Radonjić, mada on tvrdi da je povređen, a sada Vladan Milojević neće moći da računa ni na Vladimira Lučića. Uz to, klub je napustio Olajinka.
Krilni fudbaler je završio sa jesenjim delom sezone, pošto mora da operiše krajnike i posle toga mu sledi oporavak, javlja Maxbet sport.
Prethodno je Lučić imao problema sa kolenom, pa ga zato već neko vreme nema u kombinaciji za sastav, iako je mogao da bude adut Zvezde u domaćem prvenstvu, pre svega.
Ove sezone je upisao devet utakmica, postigao dva gola i dodao isto toliko asistencija.
