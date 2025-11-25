ITALIJA TUGUJE: Umro Bufon, čuveni golman
Nekadašnji golman i kapiten fudbalske reprezentacije Italije Lorenco Bufon preminuo je u 96. godini, saopštio je njegov bivši klub Milan.
Bufon je za Milan, za koji je nastupao od 1949. do 1959. godine, odigrao ukupno 300 utakmica.
U karijeri je nastupao i za Đenovu, Fjorentinu, Portogruaro, Ivreu i milanski Inter, čiji je bio član od 1960. do 1963. godine.
Za reprezentaciju Italije, za koju je odigrao ukupno 15 utakmica, nastupao je i na Svetskom prvenstvu 1962. godine.
Lorenco je bio blizak rođak još jednog legendarnog italijanskog golmana, Đanliuđija Bufona.
