KAKO SE DESIO ŠOK U SRPSKOM FUDBALU? Ovako je Javor pobedio Zvezdu (VIDEO)
FUDBALERI Javora načinili su veliki podvig, oni su u 16. kolu Superlige Srbije savladali aktuelnog šampiona Srbije - Crvenu zvezdu rezultatom 1:0.
Velika senzacija u Ivanjici režirana je od strane Ognjena Krsmanovića u 84. minutu duela.
Iskoristio je pozajmljeni fudbaler Mladosti iz Lučana odlično ubacivanje po levoj strani, izbegao ofsajd zamku i zatresao praznu mrežu.
Pogledajte kako je matirao Mateusa i srušio crveno-bele:
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV ŠOK! Nikola Jokić ne može da veruje šta je Denver doživeo protiv Kingsa(VIDEO)
23. 11. 2025. u 08:26
UZNEMIRUJUĆE! Golmanov start za zatvor, igrač završio u bolnici (VIDEO)
23. 11. 2025. u 09:19
PA, OVO JE HIT: Razbili Partizan u Humskoj, a potom zapevali čuveni narodnjak (VIDEO)
23. 11. 2025. u 08:50
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 17:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)