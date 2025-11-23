Fudbal

KAKO SE DESIO ŠOK U SRPSKOM FUDBALU? Ovako je Javor pobedio Zvezdu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 11. 2025. u 17:58

FUDBALERI Javora načinili su veliki podvig, oni su u 16. kolu Superlige Srbije savladali aktuelnog šampiona Srbije - Crvenu zvezdu rezultatom 1:0.

КАКО СЕ ДЕСИО ШОК У СРПСКОМ ФУДБАЛУ? Овако је Јавор победио Звезду (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Jutjub/Arena sport

Velika senzacija u Ivanjici režirana je od strane Ognjena Krsmanovića u 84. minutu duela. 

Iskoristio je pozajmljeni fudbaler Mladosti iz Lučana odlično ubacivanje po levoj strani, izbegao ofsajd zamku i zatresao praznu mrežu. 

Pogledajte kako je matirao Mateusa i srušio crveno-bele: 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin