ČELSIJU PRIJALA PAUZA: "Plavci" nastavili pobednički niz u Premijer ligi

FUDBALERIMA Čelsija prijala je reprezenzatitvna pauza, pošto su u 12. kolu Premijer lige kao gosti savladali Barnli sa 2:0.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Nije ovo bilo laka utakmica za "plavce", ali uspeli su da osvoje tri boda i stignu do trećeg vezanog trijumfa u prvenstvu.

Izabranici Enca Mareske su do prednosti došli u 37. minutu preko Pedra Neta. To je ujedno bio konačan ishod prvog poluvremena.

Meč je bio otvoren do samo kraja, no sve dileme oko pobednika otklonio je Enco Fernandez pogotkom u 88. minutu.

Čelsi se posle ovog trijumfa probio na drugo mesto na tabeli sa 23 boda. Barnli je na 17. mestu sa 10.

