KRAH VOŠE U SURDULICI: Radnik demolirao "staru damu"

Танјуг

21. 11. 2025. u 17:29

Fudbaleri Radnika pobedili su kod kuće Vojvodinu rezultatom 3:1 u meču 16. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Vojvodina je ostala treća sa 30 bodova, dok je Radnik sedmi sa 20.

Golom Miloša Popovića Radnik je poveo već u petom minutu. 

Domaćin je prednost duplirao autogolom Dragana Rosića u 20. minutu. 

Haris Hajdarević je povećao na 3:0 u 35. minutu. Sandro Tremule je dao autogol u 51. minutu za konačnih 3:1.

U narednom kolu Radnik će u goste TSC-u, dok će Vojvodina dočekati Spartak.


