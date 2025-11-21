KRAH VOŠE U SURDULICI: Radnik demolirao "staru damu"

Fudbaleri Radnika pobedili su kod kuće Vojvodinu rezultatom 3:1 u meču 16. kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Vojvodina je ostala treća sa 30 bodova, dok je Radnik sedmi sa 20.

Golom Miloša Popovića Radnik je poveo već u petom minutu.

Domaćin je prednost duplirao autogolom Dragana Rosića u 20. minutu.

Haris Hajdarević je povećao na 3:0 u 35. minutu. Sandro Tremule je dao autogol u 51. minutu za konačnih 3:1.

U narednom kolu Radnik će u goste TSC-u, dok će Vojvodina dočekati Spartak.



