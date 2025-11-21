"NEKA NAVIJAČI PRIREDE SPEKTAKL": Radomir Koković ovako najavio gostovanje Železničara Partizanu

Trener Železničara Radomir Koković izneo je svoja očekivanja pred meč 16. kola Super lige Srbije protiv Partizana u Humskoj u subotu od 18.30.

FOTO: Železničar Pančevo

– Mi sutra odlazimo u goste ekipi koja je prva na tabeli, ekipi koja je nedavno promenila trenera i ekipi kojoj se, posle dve utakmice suspenzije, vraćaju navijači. Sve to govori u prilog činjenici da će Partizan sutra biti na vrlo visokom energetskom nivou. Biće jako motivisani, agresivni i proaktivni, i očekujem da će pokušati da se nametnu od prvog minuta i da nas uvedu u njihov režim, u ritam koji odgovara njihovim karakteristikama, modelu igre i planu utakmice uopšte – istakao je Koković na početku obraćanja u renoviranoj pres sali stadiona SRC Mladost.



Zatim je nastavio:– Na nama je da, pre svega, probamo da izjednačimo njihov intenzitet i energiju, posebno na samom početku meča, jer postoji tendencija da utakmice koje dobro otvorimo — dobro i završimo. Nasuprot tome, kada uđemo slabije ili sa nedovoljno energije, obično se ne završi dobro. Zato se nadam da ćemo uspeti da izjednačimo njihovu energiju od samog starta i da ćemo ostati dosledni našem identitetu. Pokušaćemo da ostvarimo kontrolu i da se nametnemo u svim fazama igre, u meri u kojoj je to moguće u ovom trenutku. Veoma se radujem utakmici. Mislim da nas očekuje otvoren meč dve ekipe koje će definitivno ići na pobedu. Očekujem zanimljiv fudbal i moja iskrena želja je da stadion bude što puniji i kako bi celokupna atmosfera bila prava fudbalska. Kako bi navijačima priredili jedan ugođaj, a što da ne i spektakl – dodao je Koković.

Zdravstvena situacija u timu nije najbolja.

– Zdravstvena situacija nije sjajna. Postoji nekoliko igrača koji najverovatnije sutra neće moći da konkurišu za tim. Pričamo o igračima iz startnih 11. Pitanje je da li će uopšte biti u protokolu, tj. na klupi. Siguran sam da će naš medicinski tim uraditi sve da osposobi one koji su pod znakom pitanja, kako bi bar neki bili u stanju da sednu na klupu i, ukoliko bude potrebno, pomognu nam u sutrašnjoj utakmici.

Partizan u meč ulazi sa novim trenerom Nenadom Stojakovićem.

- Novi trener Partizana je, pre svega, moj prijatelj. Mi smo već sarađivali u dva kluba, prošli svašta zajedno i imam veliki respekt prema njemu. Drago mi je što je klub veličine Partizana u njemu prepoznao nekoga ko može da nastavi trend dobrih rezultata i dobrih igara. Tendencija da se treneru B tima pruži šansa u prvom timu nije toliko zastupljena u Srbiji i generalno mi je drago da to vidim, a posebno mi je drago što je u pitanju Nenad Stojaković. Otežavajuća okolnost za nas je činjenica da nemamo uzorak Partizanove igre pod novim trenerom. Olakšavajuća okolnost je što je imao samo ovu nedelju da pripremi tim za utakmicu protiv nas, pa verovatno neće uspeti da implementira sve svoje ideje u nekoj velikoj meri, jer jednostavno nije bilo dovoljno vremena. Ali ipak očekujem određeni vid iznenađenja — bilo u formaciji, bilo u taktici ili u samom planu igre. Zbog toga je važno da igrači budu svesni da tokom same utakmice možda moraju da se adaptiraju na nešto novo što ih može dočekati na terenu, a na meni je da ih za te varijante pripremim.

Duel sa Partizanom predstavlja ulazak u drugu fazu Super lige. Zadovoljstvo je prisutno zbog urađenog u prvom delu.

– Generalno sam zadovoljan, pre svega kulturom koju smo uspostavili u ovom klubu, i procesom koji se odvija na dnevnom nivou. Tek smo završili prvi krug, ima još mnogo da se igra. Ako pričamo o bodovima i poziciji na tabeli — svakako da sam zadovoljan. Ali se ni u jednom trenutku ne zavaravamo. Trudimo se da ostanemo realni, posvećeni razvoju i posvećeni procesu koji se ovde odvija, i da se mnogo ne osvrćemo na tabelu i bodovni saldo. Volim da proces bude cilj sam po sebi, i ako je on pravi — rezultati će to oslikati kada se na kraju sezone podvuče crta – zaključio je Koković.