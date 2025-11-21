SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo ko će igrati sa Srbijom na "Mundijalu" u Rusiji
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u fudbalu, pošto su u grupi završili na trećem mestu iza Engleske i Albanije.
Međutim, mogla bi naša selekcija ipak da ode na "svetsku" smotru iduće godine, pošto su Rusi naišli na interesantnu ideju da organizuju svoj Mundijal. Naravno, ovo takmičenje bi se održavalo u Rusiji, koja je pre samo sedam godina i sama organizovala Svetsko prvenstvo koje je osvojila selekcija Francuske. Reklo bi se da Vladimir Putin ima plan kako da direktno odgovori FIFA-i za sve njihove sankcije.
Inovativni projekat bio bi održan paralelno sa Mundijalom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, kao svojevrsni kontraudar Rusije na Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA), zbog čije odluke nije ni učestvovala ni u kvalifikacijama.
Među državnim timovima koji bi trebalo da dobiju poziv nalazi se, navodno, i fudbalska reprezentacija Srbije, koja je završila na trećem mestu u grupi K, iza Engleske koja ide direktno i Albanije koja će kroz baraž tražiti plasman. Prema poslednjim informacijama, turnir bi bio kratkog formata, okupio bi između osam i dvanaest reprezentacija i igrao bi se na četiri stadiona korišćena tokom Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.
Osim "orlova", poziv će, kako navodi "World Soccer Talk", biti upućen i Bosni i Hercegovini, kao i selekcijama Grčke, Čilea, Perua, Venecuele, Nigerije, Kameruna, Kine i Jermenije. Moguće je da će još dve reprezentacije dobiti naknadni poziv, ali za sada nema zvaničnih informacija po tom pitanju.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
