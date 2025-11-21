SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo ko će igrati sa Srbijom na "Mundijalu" u Rusiji

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo u fudbalu, pošto su u grupi završili na trećem mestu iza Engleske i Albanije.

FOTO: Profimedia

Međutim, mogla bi naša selekcija ipak da ode na "svetsku" smotru iduće godine, pošto su Rusi naišli na interesantnu ideju da organizuju svoj Mundijal. Naravno, ovo takmičenje bi se održavalo u Rusiji, koja je pre samo sedam godina i sama organizovala Svetsko prvenstvo koje je osvojila selekcija Francuske. Reklo bi se da Vladimir Putin ima plan kako da direktno odgovori FIFA-i za sve njihove sankcije.

Inovativni projekat bio bi održan paralelno sa Mundijalom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, kao svojevrsni kontraudar Rusije na Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA), zbog čije odluke nije ni učestvovala ni u kvalifikacijama.

Russia reportedly comes up with bizarre idea for alternative 2026 FIFA World Cup: What is it and which teams would be able to play? https://t.co/2crmpy82kP — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) November 21, 2025

Među državnim timovima koji bi trebalo da dobiju poziv nalazi se, navodno, i fudbalska reprezentacija Srbije, koja je završila na trećem mestu u grupi K, iza Engleske koja ide direktno i Albanije koja će kroz baraž tražiti plasman. Prema poslednjim informacijama, turnir bi bio kratkog formata, okupio bi između osam i dvanaest reprezentacija i igrao bi se na četiri stadiona korišćena tokom Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Osim "orlova", poziv će, kako navodi "World Soccer Talk", biti upućen i Bosni i Hercegovini, kao i selekcijama Grčke, Čilea, Perua, Venecuele, Nigerije, Kameruna, Kine i Jermenije. Moguće je da će još dve reprezentacije dobiti naknadni poziv, ali za sada nema zvaničnih informacija po tom pitanju.

