KAKO JE ALEKSANDAR ISPALIO SRBIJU! E, tada je nastalo rasulo i totalni kolaps "orlova"
NEUSPEH "orlova" u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo vratio nas je pola decenije unazad.
Naime, fudbalska reprezentacija Srbije pre skoro pa tačno pet godina ispala je iz baraža za Evropsko prvenstvo nakon što je u Beogradu na penale izgubila od Škotske.
Nekadašnji čelnik FSS i dugogodišnji predsednik Čukaričkog Vladimir Matijašević otkrio je detalje pred ovaj meč, odnosno kako Aleksandar Kolarov nije igrao taj duel.
- Mi smo nesrećno izgubili od Škotske. Korona je tada napravila čudo. Kolarov… Desilo se šta se desilo, povredio se. Trener mu kaže: "Ne možeš da igraš, povređen si." Meni je to takođe… Evo, ja ću reći sve - počeo je Matijašević u razgovoru za podkast Mocartsporta i dodao:
- Kolarov je moj drug. Seli smo zajedno. Imao je tu tačku na snimku, ali ja stvarno nisam znao da se u tom trenutku već dogovorio sa Interom i da, ako postoji i najmanji rizik, ne sme da igra. Dan pre utakmice je trenirao. Okej, bio je na nekih 70 odsto, ali je trenirao. Ja pričam realno.
Dalje je Matijašević nastavio.
- I mene je zvao Kolarov i rekao: "Ne mogu da igram." Pitam ga: "Šta je?" On kaže: "Imam ovo na snimku." To je bilo tri-četiri sata pred utakmicu. I javio mu trener iz kluba: "Ćao, ne može." Mi smo ga molili, ali on kaže: "Ljudi, dovodim sebe u pitanje. Obećao sam, dao sam reč." Iskreno, nisam znao da je tamo dao reč… - rekao je Matijašević i nastavio:
- Izvinjavam se i Kolarovu i bilo kome drugom, ali on je dao reč i Savezu da će voditi Savez, pa je otišao posle tri meseca. Ne pričam sad o tim detaljima, pričam stvarno o ovome što se desilo. Onda se desilo sve ostalo. Desilo se nesrećno. Primiš gol, pa daš gol u 90. minutu, Luka Jović. Opet kažem – Mitrović, tada najbolji igrač, promaši penal. Ne da Bog. Nešto se radilo u Savezu kako ne treba, po meni. Ne da ti Bog.
