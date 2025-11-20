KAKO JE ALEKSANDAR ISPALIO SRBIJU! E, tada je nastalo rasulo i totalni kolaps "orlova"

NEUSPEH "orlova" u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo vratio nas je pola decenije unazad.

Foto arhiva VN

Naime, fudbalska reprezentacija Srbije pre skoro pa tačno pet godina ispala je iz baraža za Evropsko prvenstvo nakon što je u Beogradu na penale izgubila od Škotske.

Nekadašnji čelnik FSS i dugogodišnji predsednik Čukaričkog Vladimir Matijašević otkrio je detalje pred ovaj meč, odnosno kako Aleksandar Kolarov nije igrao taj duel.

- Mi smo nesrećno izgubili od Škotske. Korona je tada napravila čudo. Kolarov… Desilo se šta se desilo, povredio se. Trener mu kaže: "Ne možeš da igraš, povređen si." Meni je to takođe… Evo, ja ću reći sve - počeo je Matijašević u razgovoru za podkast Mocartsporta i dodao:

- Kolarov je moj drug. Seli smo zajedno. Imao je tu tačku na snimku, ali ja stvarno nisam znao da se u tom trenutku već dogovorio sa Interom i da, ako postoji i najmanji rizik, ne sme da igra. Dan pre utakmice je trenirao. Okej, bio je na nekih 70 odsto, ali je trenirao. Ja pričam realno.

Dalje je Matijašević nastavio.

- I mene je zvao Kolarov i rekao: "Ne mogu da igram." Pitam ga: "Šta je?" On kaže: "Imam ovo na snimku." To je bilo tri-četiri sata pred utakmicu. I javio mu trener iz kluba: "Ćao, ne može." Mi smo ga molili, ali on kaže: "Ljudi, dovodim sebe u pitanje. Obećao sam, dao sam reč." Iskreno, nisam znao da je tamo dao reč… - rekao je Matijašević i nastavio:

- Izvinjavam se i Kolarovu i bilo kome drugom, ali on je dao reč i Savezu da će voditi Savez, pa je otišao posle tri meseca. Ne pričam sad o tim detaljima, pričam stvarno o ovome što se desilo. Onda se desilo sve ostalo. Desilo se nesrećno. Primiš gol, pa daš gol u 90. minutu, Luka Jović. Opet kažem – Mitrović, tada najbolji igrač, promaši penal. Ne da Bog. Nešto se radilo u Savezu kako ne treba, po meni. Ne da ti Bog.

