NIŠTA OD PREMIJA! Fudbalski savez Češke kaznio reprezentativce zbog navijača

Izvršni komitet Fudbalskog saveza Češke (FAČR) saopštio je da igračima nacionalnog tima neće biti isplaćena premija za pobedu protiv Gibraltara zbog ponašanja prema domaćim navijačima po završetku poslednjeg meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Češke su pre dva dana u Olomucu savladali Gibraltar 6:0 u utakmici poslednjeg kola grupe L kvalifikacija za plasman na Mundijal. Češka je osvojila drugo mesto u grupi sa 16 bodova i igraće u baražu za plasman na SP 2026.

Lokalni mediji navode da su fudbaleri Češke po završetku utakmice protiv Gibraltara odbili da održe tradicionalni govor zahvalnosti domaćim navijačima. Pristalice domaćeg tima nisu bile zadovoljne igrama nacionalnog tima u kvalifikacijama za Mundijal.

"Nažalosti, stav igrača je potpuno zasenio nastup na terenu i činjenicu da se reprezentacija plasirala u baraž za SP 2026. Niko od igrača nije iznad države, koju ima čast da predstavlja i niko od igrača nije iznad navijača, koji izdvajaju svoja sredstva, vreme i energiju kako bi podržali reprezentaciju Češke", navodi se u saopštenju FAČR.

Navijači imaju pravo da izraze svoje neslaganje sa nezadovoljavajućim igrama nacionalnog tima na poslednjim utakmicama, dodaje se u saopštenju FAČR.

"Reakcija igrača je trebalo da bude suprotna. Trebalo je da se zahvale navijačima. Ne samo na podršci na meču sa Gibraltarom, već i na podršci tokom celog ciklusa kvalifikacija za SP 2026. FAČR je odlučio da Tomaš Souček ne bude kapiten na narednoj utakmici, a igračima neće biti isplaćene premije za pobedu protiv Gibraltara. Ova novčana sredstva biće donirana onima kojima su potrebna. Zahvaljujemo se svim navijačima koji podržavaju reprezentaciju", zaključuje u saopštenju FAČR.