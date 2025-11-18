Fudbal

KROV NA TRIBINAMA FUDBALSKOG STADIONA U ŽITIŠTU: Ulaganje u sportske objekte direktno utiče na kvalitet i dalji razvoj sporta

Б.Г.

18. 11. 2025. u 08:22

Radovi na pokrivanju tribina na fudbalskom stadionu u okviru Sportskog centra Dragan Vučurević u Žitištu, ušli su u završnu fazu i stadion će uskoro imati pitpuno novi izgled.

КРОВ НА ТРИБИНАМА ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЖИТИШТУ: Улагање у спортске објекте директно утиче на квалитет и даљи развој спорта

A. Amižić

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i predstavlja značajan korak u unapređenju sportske infrastrukture u opštini, jer će meštani Žitišta imati komfornije i bolje uslove kada su u pitanju sportske aktivnosti i gledanje fudbalskih utakmica na stadionu.
 
- Ulaganje u sportske objekte direktno utiče na kvalitet i dalji razvoj sporta na teritoriji naše opštine, a time i motivišemo mlade da se bave sportom, jačamo klubove i stvaramo zdraviju zajednicu - naglasila je Ivana Martinović, predsednica ove opštine u srednjem Banatu.
 
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata