KROV NA TRIBINAMA FUDBALSKOG STADIONA U ŽITIŠTU: Ulaganje u sportske objekte direktno utiče na kvalitet i dalji razvoj sporta

Radovi na pokrivanju tribina na fudbalskom stadionu u okviru Sportskog centra Dragan Vučurević u Žitištu, ušli su u završnu fazu i stadion će uskoro imati pitpuno novi izgled.

A. Amižić

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i predstavlja značajan korak u unapređenju sportske infrastrukture u opštini, jer će meštani Žitišta imati komfornije i bolje uslove kada su u pitanju sportske aktivnosti i gledanje fudbalskih utakmica na stadionu.

- Ulaganje u sportske objekte direktno utiče na kvalitet i dalji razvoj sporta na teritoriji naše opštine, a time i motivišemo mlade da se bave sportom, jačamo klubove i stvaramo zdraviju zajednicu - naglasila je Ivana Martinović, predsednica ove opštine u srednjem Banatu.