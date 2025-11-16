Fudbal

SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!

Новости онлине

16. 11. 2025. u 12:18

Najnovije vesti iz fudbala su prilično skandalozne. Srbija se tu našla, ni kriva ni dužna, u centru pažnje, a incident koji se desio - poprima međunarodne razmere.

Foto: Profimedia

U subotu su u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu igrale, u Zenici, reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rumunije.

Bio je to veoma važan meč, jer su oba takmaca u njega ušli sa nadom da će u toj, i poslednjoj utakmici koja svakoj od tih ekipa sledi, uspeti da izbore plasman na Mundijal ili bar drugo mesto u grupi, koje vodi u baraž. BiH je, pritom, u duel ušla sa tri boda prednosti, pa joj je i remi odgovarao, a Rumunima je "igrala" samo pobeda ne bi li Bosance prestigli i, potom, u poslednjem kolu protiv nejakog San Marina sačuvali tu poziciju.

Čak bi i nerešen ishod možda prijao rumunskoj selekciji, jer vodeća Austrija (koja je bila udaljena dva boda od Bosne, a pet od Rumunije) upravo treba sa BiH da igra u poslednjem kolu, pa bi našim severoistočnim komšijama u jednom od scenarija i bod u Zenici koliko-toliko odgovarao, uz potonji srećan splet okolnosti.

Ali, ono što je bilo najvažnije - to je da je "ceo plen" bio cilj i jedne i druge selekcije i zato su tu bitnu utakmicu ozbiljno shvatili i jedni i drugi navijači.

Rumuni su, pritom, na proputovanju do Bosne svratili u Beograd, a onda se fotografisali kod hrama svetog Save zajedno sa srpskim navijačima, sa kojima gaje dobre odnose jer sada već decenijama svuda ističu da je "Kosovo = Srbija".

Međutim, doživeli su šok kada su se približili Zenici.

Iako su poneli brojne zastave Srbije na utakmicu sa BiH, svaka srpska zastava i svako srpsko obeležje, pa i majice sa njima, su im - oduzeti?!

Uz ovaj skandal policije, koji se desio na oko 60 kilometara od Zenice, i na terenu Rumunija nije prošla bolje:

Slekcija BiH je pobedila sa 3:1, pa su Rumuni ostali bez šanse i za baraž - treći su sa 10 bodova pred poslednje kolo, Bosna i Hercegovina druga sa 16, a prvoplasirana Austrija ima 18.

