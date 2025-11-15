Fudbal

RUMUNI ODUŠEVILI SRBIJU: Evo šta su rumunski navijači uradili u Beogradu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 11. 2025. u 12:05

FUDBALSKA reprezentacija Rumunije gostovaće Bosni i Hercegovini, a pred duel koji je na programu od 20.45 u subotu, navijači naših komšija odlučili su se da urade nešto što će oduševiti Srbiju.

FOTO: Tanjug/AP

Oni su na putovanju ka Zenici, gde će odmeriti snage sa Bosnom i Hercegovinom, imali usputnu stanicu. Stigli su u Beograd gde su ih dočekali srpski navijači. 

Potom su zajedno posetili Hram svetog Savet u Beogradu gde su druženje ovekovečili slikom, nakon čega su ih Srbi ispratili za Bosnu. 

- Branimo Evropu - pisalo je na transparentu koji su razvili navijači. 

Podsetimo, navijači iz Rumunije gaje prijateljske odnose sa navijačima u Srbiji i srpskim narodom. Redovno podržavaju našu zemlju i glasno ističu da je Kosovo sastavni deo Srbije, to prijateljstvo potvrđeno je još jednom. 

