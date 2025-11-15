KAKVA KONFERENCIJA VELJKA PAUNOVIĆA: Selektor je ovo uradio pred meč Srbija - Letonija

Selektor Srbije Veljko Paunović održao je konferenciju za medije u Leskovcu pred utakmicu protiv Letonije koja će se odigrati u nedelju od 18 časova. Veliki broj novinara na jugu Srbije pratio je izlaganje srpskog selektora, a "Novosti" su bile na licu mesta.

FOTO: A. Ilić

O potencijalnom ugovoru rekao je Paunović:

- Svi smo bili razočarani rezultatom u Engleskoj ali je bilo dobrih stvari na kojima može da se gradi u budućnosti. Razgovaraćemo posle utakmice sutra, važno je da odigramo poslednji meč, gde nam je utisak važan.

O zvanju Jovana Miloševića iz Partizana:

Gledao sam ga na utakmici Novog Pazara i Partizana. Bitno je bilo da u deficitu igrača imamo rešenje. Uz konsultaciju sa Batom Mirkovićem doneo sam odluku da ga pozovem u prvu selekciju.

- Hteo sam upravo da kažem da je mlada reprezentacija pobedila Češku, kadeti su pobedili Bosnu, omladinska reprezentacija vodi trenutno. Jako je važno da smo svi dobro povezani i da funkcionišemo kako treba.

Na pitanje novinara smatra li da je uzeo vruć krompir i hoće li menjati u odnosu na ekipu iz Engleske rekao je:

- Jako mi je drago što sam u Leskovcu, odakle potičem ja, moj otac i svi naši preci. Pre dugo vremena sam bio u Šilovu kod Medveđe, tu mi je otac rođen. Dugo je vremena prošlo. Delegaciji FSS sam rekao da odavde vučem korene. Što se tiče igrača, imam apsolutno poverenje u sve njih. Što se utakmice sutra tiče, naravno da planiramo promene, cilj je pobeda, ali je protivnik drugačiji, imamo igrače sa nekim povredama koje mogu da budu razlog da se modifikuje tim. Niste pitali, ali reći ću kakva je situacija oko povrede Ilića. Napravljeni su snimci, povreda nije ozbiljna, ali trebaće mu vremena da se oporavi. Trebaće mu vreme za oporavak. Ne mislim da je ovo vruć krompir. Očekivao sam da će se ovo desiti, okolnosti mogu da budu bilo kakve, svi težimo da napravimo jedan ambijent koji je važan.

Saša Lukić odgovorio je na pitanje o saradnji sa Paunovićem

- Selektora znam još iz mlađih selekcija. Ja nažalost nisam bio na Svetskom i nisam ga osvojio, ali sam bio podjednako srećan zbog toga što smo uradili veliku stvar, a ostali koji ga ne znaju pitali su nas i rekli smo sve najbolje. Tada, kada smo sarađivali u mlađim selekcijama video sam o kakvom se čoveku radi. I sada vidim jedan pristup kako bi trebalo da se pristupa reprezentaciji - rekao je Lukić.

FOTO: A. Ilić Tekst potpisa

Koliko je teško bilo pripremiti dve utakmice različitih intenziteta u pet dana.

- Radeći na pripremama u Staroj Pazovi postavili smo model igre kako želimo da igramo. Iz tog razloga nije teško prešaltati se. Imali smo dve slike naše ekipe. Prvo poluvreme defanzivnije, drugo, nam je nedostajala hrabrost i ubeđenje. To smo potom popravili. Za sutrašnju utakmicu možemo da nastavimo da sprovodimo sve stvari koje smo detektovali kao pozitivne, koje liče na nas. Mi ne možemo da kopiramo druge, već da budemo to što jesmo. Moramo da insistiramo da budemo još ubedljiviji. U skladu sa tim da rastemo kao ekipa. Sutra je prilika da primenimo stvari koje nisu nove, koje možemo da sprovedemo i da budemo uspešniji nego u meču sa Engleskom. Što se tiče analize, protivnik ima osam novih igrača koje su pozvali na okupljanje. Imaju svoju motivaciju i model. Za nas je svaki bod i gol bitan, donosi nam bolji rejting. Dokle god postoji mogućnost da se takmičimo sa ostalima, koliko god da deluje drugačije, moramo iz odgovornosti prema našem timu i kultu reprezentacije da nastavimo da ga podižemo. Da izađemo motivisani sa jasnim ciljem - rekao je Paunović i kroz osmeh dodao da se teška pitanja postavljaju Saši, što je nasmejalo sve u sali.

Saša Lukić govorio je potom o odnosu prema reprezentaciji.

- Srbija mora uvek da ima najviše ciljeve. Treba da razmišljamo kada krenu kvalifikacije šta ćemo napraviti tamo, a ne da nam bude uspeh što se plasiramo. To je moje mišljenje u kome pravcu treba da idemo, siguran sam da ćemo ići u tom pravcu. Ja ću iz mog iskustva reći da što se tiče reprezentacije uvek ja odlučujem, ne pita se klub da li ću igrati ili ne. Kada me pozovu ja ću uvek biti tu, da li sam umoran, ne znam šta, klub ne može da me spreči - rekao je Lukić.

O realnosti naše reprezentacije i očekivanjima...

- Mi smo u novom procesu, stvaramo novu sliku. Započeli smo utakmicom na Vembliju. Ne treba previše da otvaramo pitanja koja ništa ne pomažu - rekao je Paunović.

O tandemu Mimović - Terzić i ulasku Nemanje Radonjića...

- Ja sam zadovoljan kako je Nemanja igrao kada je ušao. Kada uđe pet igrača u drugom poluvremenu, to je pola tima. Oni moraju da prave razliku. Moraju da budu ti koje ćemo da zapamtimo kao nekoga ko će napraviti učinak. Pogotovo u fazi napada, gde smo se mnogo poboljšali njihovim ulaskom. Sa druge strane, momci koji su počeli, jako sam zadovoljan igrom Terzića i Mimovića. Jako moderno izdanje naših bekova. Ne samo da su igrali protiv najboljih engleskih, već i najboljih bekova na svetu. U nekoliko navrata doprineli su našim odlascima u napad.

O šansama kroz Ligu nacije i motivaciji...

- Gledamo njihovo samopouzdanje i oporavak da budu adekvatni. Igramo utakmicu po utakmicu. Pristup koji nam je jako važan. Igrači, treneri, navijači, svi žele da pobede narednog protivnika i nemam sumnju da će momci izaći sa velikom motivacijom i željom da pokažu lepu igru i da se radujemo pobedi - rekao je Paunović.

O kadrovskoj situaciji...

- U ovom trenutku, Dušan Vlahović je završio utakmicu sa ENgleskom u bolovima i pod znakom je pitanja. Glavni znak pitanja je to, što se drugih igrača tiče više je faktor oporavka. Vadili smo im krv i gledali CK indikatore, kod nekih igrača je još uvek visok, biće promena, ali više su promene u odnosu na izdanje koje želimo da igramo - poručio je selektor.

O pažnji na detalje ...

- Videli smo isto tako u našim ofanzivnim kornerima koji su bili odlično izvedeni. Sale je pričao o tome sa vašim kolegama. Tajming, da izvučemo Harija Kejna sa stative, kasno smo stizali na prostor i on nije imao potrebe da izađe. Duge lopte, gde smo mogli da igramo sa izvođačem završili smo nepreciznim udarcima. Bila je i jedna ruka koju smo pomenuli gde smo mogli više da igramo, malo nam je falilo da budemo bezobrazniji - rekao je uz konsultaciju sa portparolom Paunović

Govorio je Paunović i o pravilu bonusa u srpskom fudbalu...

- Kompleksno pitanje na koje ne mogu trentuno da dam odgovor. Radeći u Meksiku isto sam se bavio time. Treba dobro da se analizira da bi moglo da se da mišljenje. U moje vreme toga nije bilo. Razumem trenere koji moraju, i one koji imaju i ne moraju da brinu o tom detalju. Ima ekipa koje kupuju strance, ima timova koje vuku igrače iz mlađih redova. Sve je to kompaktibilno, a ja sam još uvek svež, moram da vidim kako to izgleda- poručio je Paunović.

Odgovorio je i o tome koliko je zadovoljan igračima koje je zatekao u selekciji, odnosno viziji za budućnost.

- Glavno pitanje koje ste izneli je zadovoljstvo igračkim kadrom koji imamo. Jako sam zadovoljan. Sve što sam zatekao, sve igrače koje sam poznavao, sa kojima sam radio u prošlosti dostigli su izuzetan nivo, ali ne svoj maksimum. To je moj zadatak da se popuni taj prostor. Profili igrača su dobri. Mislim da je generalno naš fudbal, poredeći se sa Engleskom, Španijom, Francuskom... MIslim da nama je potrebno da podignemo fizički nivo, generalno ono što sam video u našem fudbalu ima puno dobrih ekipa koje imaju dobru strukturu. Potrebni su im profili za taj način igre. Do Evropskog prvenstva, ako se svi ti profili idenfitikuju i razviju možemo da dostignemo Evropsko prvenstvo i postavimo jasan cilj. Taj period je pred nama, a u perspektivi je želja da se dostigne tako visok nivo.

15.20 - Očekuje se da Veljko Paunović uskoro izađe pred novinare na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“