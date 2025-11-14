Fudbal

ŠTA JOŠ NEĆE DA IH SNAĐE: Fudbaleri Srbije zarobljeni u Engleskoj, neverovatno šta im se dešava

Новости онлајн

14. 11. 2025. u 15:45

FUDBALSKA reprezentacija Srbije poražena je od Engleske u četvrtak, rezultat je bio 2:0, a agonija "orlova" traje i dan kasnije.

FOTO: Profimedia

Naime, celokupna reprezentacija, uključujući igrački i stručni štab se nalazi već tri sata u avionu na aerodromu "Luton". Letelica je trebalo da poleti u 12 časova (po našem vremenu), ali se to još nije dogodilo! 

- Naš nacionalni tim i dalje nije dobio jasno objašnjenje zašto ekipa još nije u vazduhu, sem što su u pitanju proceduralni razlogi - Reprezentativci nemaju drugu opciju nego da vežbaju strpljenje - prenosi "Arena sport". 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

