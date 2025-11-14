Fudbal

BRUKA I SRAMOTA! Srpski dželat zbog koga "orlovi" neće na Mundijal opet provocira

Новости онлине

14. 11. 2025. u 14:00

Rej Manaj je jedan od najzaslužnijih pojedinaca za odlazak Albanije u baraž za Svetsko prvenstvo.

Foto: Profimedia

Gol protiv Srbije u Leskovcu je doneo pobedu Albancima i praktično im zacementirao drugo mesto u grupi K. Taj pogodak je Manaj proslavio na sraman način - provokacijom.

Sada je, nakon obezbeđenog baraža, poručio da će navijati da i reprezentacija tzv. Kosova dođe do mesta koje vodi u baraž.

- Stigli smo do plej-ofa, ostvarili smo dobre rezultate tokom ovog ciklusa. Imamo utakmicu sa Engleskom, ali pažnja će biti usmerena na mart. Nadamo se da se nećemo suočiti sa Kosovom. S jedne strane ćemo biti uznemireni ako budemo igrali sa njima, ali sa druge strane ćemo biti srećni što će bar jedni Albanci biti na Svetskom prvenstvu - rekao je Rej Manaj i dodao:

- Kosovari su naša braća, videćemo ih prekosutra. Nadamo se njihovoj pobedi.

Inače, selekcija takozvane države na dve utakmice do kraja zauzima drugo mesto u svojoj grupi sa sedam bodova. Švajcarska ima 10, Slovenija tri, a Švedska jedan.

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 49

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

