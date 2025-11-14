BRUKA I SRAMOTA! Srpski dželat zbog koga "orlovi" neće na Mundijal opet provocira
Rej Manaj je jedan od najzaslužnijih pojedinaca za odlazak Albanije u baraž za Svetsko prvenstvo.
Gol protiv Srbije u Leskovcu je doneo pobedu Albancima i praktično im zacementirao drugo mesto u grupi K. Taj pogodak je Manaj proslavio na sraman način - provokacijom.
Sada je, nakon obezbeđenog baraža, poručio da će navijati da i reprezentacija tzv. Kosova dođe do mesta koje vodi u baraž.
- Stigli smo do plej-ofa, ostvarili smo dobre rezultate tokom ovog ciklusa. Imamo utakmicu sa Engleskom, ali pažnja će biti usmerena na mart. Nadamo se da se nećemo suočiti sa Kosovom. S jedne strane ćemo biti uznemireni ako budemo igrali sa njima, ali sa druge strane ćemo biti srećni što će bar jedni Albanci biti na Svetskom prvenstvu - rekao je Rej Manaj i dodao:
- Kosovari su naša braća, videćemo ih prekosutra. Nadamo se njihovoj pobedi.
Inače, selekcija takozvane države na dve utakmice do kraja zauzima drugo mesto u svojoj grupi sa sedam bodova. Švajcarska ima 10, Slovenija tri, a Švedska jedan.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)