OGLASIO SE LEGENDARNI RUS! Imao je šta da kaže o otkazu Dejanu Stankoviću

DOSTA bure podigao je otkaz Dejanu Stankoviću u Rusiji, a o tome je govorio i legendarni fudbaler te zemlje.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Dmitri Tarasov se oglasio nakon što je Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve nakon nedelja kritika zbog loših rezultata. Otkaz je usledio je pre dva dana, ali Tarasov smatra da je bio preuranjen iz prostog razloga što je ekipa počela da pobeđuje.

U poslednjih pet utakmica (tri u ligi, dve u kupu) Moskovljani su četiri puta pobedili i tek jednom izgubili.

Otuda Tarasov veruje da je Stanković trebalo da nastavi sa radom. Uzgred, njemu se dopada energija sa kojom je Stanković vodio tim, ali ne zna šta je tačno dovelo to toga da bude otpušten.

- Volim što je očito pokazivao da mu je stalo do svake utakmice. Njegove emocije su sugerisale da nije voleo da gubi. Ali mi ne znamo kakav je odnos imao sa igračima i sa upravom ili kako je vodio treninge. Moguće da je bilo nekih neslaganja. Postoji više razloga zbog kojih je dobio otkaz. Sezona je loše krenula, gubio je utakmice i tada je bilo jasno da će dobiti otkaz, međutim dobio ga je kada je ekipa počela da pobeđuje. To je zaista čudan momenat - rekao je Tarasov.

Stanković se zvanično razišao sa Moskovljanima 11. novembra.

Od leta 2024. godine, kada je preuzeo ekipu, Spartak je na 64 utakmice pobedio 37 puta, deset puta je igrao nerešeno i 17 puta izgubio.

Posle 15 kola ruskog prvenstva Spartak je šesti na tabeli sa 25 bodova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“