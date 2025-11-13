ZVANIČNO: Santjago Bernabeu odlazi u istoriju, ovako će se zvati stadion Reala (FOTO)

REAL Madrid jedan je od najuspešnijih fudbalskih klubova na svetu doneo je odluku da promeni ime svog stadiona.

Kultni "Santijago Bernabeu" otišao je u istoriju, a sada će se zvati samo "Bernabeu". Podsetimo, ova odluka je donešena nakon što je punih 70 godina nosio ime po bivšem prvom čoveku "kraljevskog kluba":

🚨 BREAKING: Real Madrid will rebrand the Santiago Bernabéu to “Bernabéu” for corporate and marketing purposes. @diarioas pic.twitter.com/2e46QzATwx — Madrid Zone (@theMadridZone) November 12, 2025

"Los blankosi" su takođe predstavili i novi logo "Benrbaua", odnosno "El Bernabeu u originalu":

Ova odluka deo je šire strategije i globalnog brendiranja jednog od najboljih stadiona planete. Do promene je došlo nekoliko dana pred prvu NFL utakmicu koja će biti odigrana upravo na ovom stadionu.

U nedelju od 15.30 na stadionu Real Madrida igraće Majami dolfins i Vašington komanders, u sklopu stalne već strategije NFL-a da se "širi" na druge kontinente.

Između ostalog, ove sezone već se igralo u Brazilu, Irskoj, Engleskoj i Nemačkoj, a ranije se već igralo u Barseloni.

