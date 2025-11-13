Fudbal

ZVANIČNO: Santjago Bernabeu odlazi u istoriju, ovako će se zvati stadion Reala (FOTO)

13. 11. 2025. u 19:22

REAL Madrid jedan je od najuspešnijih fudbalskih klubova na svetu doneo je odluku da promeni ime svog stadiona.

ЗВАНИЧНО: Сантјаго Бернабеу одлази у историју, овако ће се звати стадион Реала (ФОТО)

FOTO: Depositphotos

Kultni "Santijago Bernabeu" otišao je u istoriju, a sada će se zvati samo "Bernabeu". Podsetimo, ova odluka je donešena nakon što je punih 70 godina nosio ime po bivšem prvom čoveku "kraljevskog kluba": 

"Los blankosi" su takođe predstavili i novi logo "Benrbaua", odnosno "El Bernabeu u originalu":

Ova odluka deo je šire strategije i globalnog brendiranja jednog od najboljih stadiona planete. Do promene je došlo nekoliko dana pred prvu NFL utakmicu koja će biti odigrana upravo na ovom stadionu. 

U nedelju od 15.30 na stadionu Real Madrida igraće Majami dolfins i Vašington komanders, u sklopu stalne već strategije NFL-a da se "širi" na druge kontinente.

Između ostalog, ove sezone već se igralo u Brazilu, Irskoj, Engleskoj i Nemačkoj, a ranije se već igralo u Barseloni.

