PAUNOVIĆ ZAPANJIO ENGLEZE: Evo šta je selektor "orlova" poručio u Londonu pred Engleska - Srbija!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je večeras da utakmici protiv Engleske ekipa prilazi kao da je finale Svetskog prvenstva.

FOTO: AP/Tanjug

Paunović će na klupi Srbije debitovati sutra uveče, kad od 20 i 45 Engleska dočekuje "orlove" u pretposlednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Grupi K.

"Moramo da priđemo meču tako da kao da igramo finale. To je dobra strana izazova. Verujem da je Engleska u ovom trenutku jedan od najboljih timova na svetu i da će biti jedan od favorita da osvoji Svetsko prvenstvo. Gledajući gde se mi nalazimo i da nam to može biti poslednji meč, možemo da odigramo važan meč za istoriju našeg fudbala, tako da smo uzbuđeni i igrači i ja. Probaćemo", rekao je Paunović na konferenciji za medije u Londonu.

Novi selektor je rekao da veruje u igrače koje je doveo u glavni grad Engleske.

"Voleli bismo da pokažemo drugačiji fudbal, drugačije lice a i drugačiji ishod da vidimo na ovom meču. Shvatamo da Engleska ima fantastičan tim, fantastičnu formu, i dalje su gladni. Znamo da će to biti veliki izazov za nas, ali verujem u tim, radili smo poslednjih par dana zajedno od kako smo se okupili u ponedeljak. Atmosfera je fantastična, dosta podrške imamo, naša federacija i svi, okruženje je takvo da smo uzbuđeni. Biće važno kako uđemo u ovaj meč. Imali smo dobru pripremu i trebalo bi da verujemo u naš fudbal i to će biti ključno protiv supersile kakva je Engleska", dodao je Paunović.

Ne želi Paunović da se potcenjuju kvaliteti igrača Srbije.

"Znamo sve okolnosti u kojima se nalazimo i da igramo protiv reprezentacije u najboljoj formi, ja sam ubeđen da će izaći u najboljem sastavu i sutra. Ali verujem da imamo razloga za optimizam, jer u našoj reprezentaciji imamo dosta igrača koji igraju u Premijer ligi i Engleskoj i na drugim nivoima svetskog fudbala, u samom vrhu, u drugim ligama. Zašto da umanjujemo sebe, igraćemo 11 na 11, u fudbalu uvek postoji način", naveo je Paunović.

Selektor je dodao da odlično poznaje veliki broj igrača Srbije.

"Radili smo i pripremali smo se ovih par dana, postoji jedan dobar argument da verujemo jer se poznajemo, radili smo zajedno i u ovom kratkom periodu, znaju svi koja su očekivanja, koliko je važno da pokažemo da smo ekipa sutra, da možemo da se nadmećemo. Engleska je verovatno jedna od ekipa koja će igrati polufinale ili finale Mondijala. Da prođemo na Svetsko prvenstvo, možda bismo igrali protiv jedne ovakve reprezentacije", zaključio je Paunović i dodao da je po pitanju promene formacije uvek moguć faktor iznenađenja.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu