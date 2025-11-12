"SRBI SU PATRIOTE, NEMAMO POJMA ŠTA NAM SAD SPREMAJU!" Nemac, selektor Engleza, Tomas Tuhel, o Engleska - Srbija, borbi za Mundijal!

Najnovije vesti iz srpskog fudbala su i te kako zanimljive. Za njih se pobrinuo novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Veljko Paunović.

FOTO: M. Vukadinović

Pred utakmicu Engleska - Srbija, za "orlove" odlučujuću u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo jer ih eventualni poraz gotovo izvesno ostavlja bez Mundijala, na interesantan način o Srbima je govorio Tomas Tuhel, selektor Engleske.

Selektora engleske reprezentacije pitali su u četvrtak na konferenciji za štampu da li je na "igračima da pokrenu navijače":

- Uvek je to na nama i mislim da smo to uradili u poslednjoj utakmici i pokušaćemo da isto i ponovimo. Ali, mislim da ćemo se suočiti sa veoma patriotskim srpskim timom, sa veoma patriotskim novim trenerom. Trenerom koji je navikao na turnirski fudbal sa srpskom reprezentacijom do 20 godina i navikao na klupski fudbal u visokokvalitetnoj španskoj ligi - počeo je Nemac koji radi kao strateg Engleza.

Gotovo u dahu je nastavi, govoreći o Veljku Paunoviću, novom selektor Srba:

- Mislim da na osnovu načina na koji on govori... kada pogledamo samu postavu i klubove u kojima srpski igrači igraju, mi ne bi trebalo da tumačimo prethodni rezultat od 5:0 kao da je to bila neka laka utakmica. Trebalo bi da podsetimo naše igrače na naporan rad i trud koji smo uložili da bismo omogućili onakav rezultat i na nama je da to i sada ponovimo.

Englezi su već obezbedili plasman na Mundijal, a svesni su da se Srbi "bore za goli život" u ovim kvalifikacijama.

- Pored svega navedenog, za Srbe je ovo u suštini finale, tako da mislim da ćemo videti njihovu najbolju stranu, a to je jak tim. To je ono za šta se pripremamo, a nadamo se da će nas publika na stadionu ispratiti.

Strepi Tuhel od poboljšane srpske defanzive u odnosu na beogradski debakl kada je ekipa selektora Dragana Stojkovića Piksija primila pet golova i bila skroz nemoćna.

- Ako (Srbi) urade ono što očekujemo odbrambeno, moglo bi nam postati teško da ubrzatmo igru. Zato je, možda, najbolji trenutak da ubrzamo igru i skinemo intenzitet sa lopte ako primenimo naš visok presing i krenemo na njih od prvog minuta kako bismo osigurali da iskra stigne do naših navijača. Nadamo se da će atmosfera biti dobra.

Selektora Engleske Tomasa Tuhela pitali su da li se njegovo mišljenje o Srbiji promenilo od poslednje utakmice:

- I dalje mislim da su oni bili sjajan tim sa odličnim dotadašnjim učinkom u Beogradu i uglavnom se zahvaljujući nama desilo to da Srbija nije pokazala svoj kvalitet. Prosto im nismo dozvolili, to je bilo zbog našeg kvaliteta. Nismo dozvolili Srbiji da "diše ili da "uđe" u meč. Sada je tu novi trener sa novom energijom i istom jakom, ponosnom grupom igrača i moramo da ponovimo naš trud.

Tome je dodao i sledeće:

- To vam je suština fudbala i vrhunskog sporta. Ne dozvoljava vam da se osvrnete i pogrešno protumačite poslednju utakmicu kao "bio je lak meč". Moraćemo mnogo da uložimo u četvrtak.

Jedna stvar je misterija za Tuhela a tiče se srpske reprezentacije:

- Ne znamo šta će biti što se njihovog sastava i formacije tiče, možemo samo da nagađamo i pretpostavljamo na osnovu analiza prethodnih timova njihovog novog selektora, tako da je sve to veliki test za nas. Treba da se prilagodimo igri, prilagodimo potom i naš presing u zavisnosti od toga šta protivnik nudi. U osnovi nemamo nikakve podatke kako izgleda taj tim sa novim selektorom.

Nadamo se, naravno, da će Tuhel i njegovi saradnici - prekasno shvatiti šta su im Srbi to spremili...

Podsetimo, uz prenos na portalu "Novosti utakmica Engleska - Srbija igra se u četvrtak 13. novembra od 20.45 na novom "Vembliju", londonskom stadionu kapaciteta 90.000 gledalaca.

Srbija će tri dana kasnije od 18 sati dočekati Letoniju u Leskovcu.



Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.





