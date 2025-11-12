UEFA HITNO REAGOVALA! Evo šta su odlučili pred meč Hrvatska - Srbija u Karlovcu
Omladinska reprezentacija Srbije (U-19) nalazi se u Hrvatsku gde je od 12. do 18. novembra očekuju dueli u prvom krugu kvalifikacija za Prvenstvo Evrope.
Rivali Srbije za dva mesta koja vode u sledeći krug kvalifikacija su Gibraltar (utakmica se igra danas od 13:45), Gruzija i Hrvatska.
Međutim poslednja dešavanja u Hrvatskoj usmerena protiv Srba su i te kako izazvali bojaz i pred mečeve naših momaka u Karlovcu. Reagovala je i UEFA koja je u dogovoru sa MUP-om, HNS i donela odluku e da se zbog visokog stepena rizika utakmica Hrvatska - Srbija igra bez gledalaca. Naravno to je presedan u takmičenjima mladih kategorija, ali i nužna mera bezbednosti.
Ono što je još dodatni problem je termin odigravanja meča. Naime, utakmica Hrvatska - Srbija igraće se na državni praznik u Hrvatskoj, na Dan sećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Zbog toga je logično da se meč na stadionu u Karlovcu igra bez prisustva publike, iako tako nešto do sada nismo viđali na mečevima mlađih kategorija.
Takmičenje počinje danas utakmicama Gruzija - Hrvatska i Srbija - Gibraltar, nastavlja se drugim kolom u subotu kada će igrati Srbija - Gruzija i Hrvatska - Gibraltar, a završava se 18. novembra. Tada će na programu biti meč Gruzije i Gibraltara, ali i daleko najvažnija utakmica u ovoj fazi takmičenja jer se očekuje da Hrvatska i Srbija igraju za prvo mesto u grupi. Inače, dve prvoplasirane reprezentacije iz ove skupine plasiraće se u Elitnu rundu kvalifikacija.
