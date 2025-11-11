ENGLEZI U PROBLEMU Da li je ovo šansa za Srbiju?
Fudbalska reprezentacija Engleske biće oslabljena u predstojećim mečevima protiv Srbije i Albanije, jer će najverovatnije trojica igrača - Entoni Gordon, Nik Poup i Mark Geji, propustiti novembarsko okupljanje zbog povreda.
"Gordi Albion", koji je kao prvoplasirani u grupi K već obezbedio direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, u novembarskom kvalifikacionom prozoru odigraće poslednje dve utakmice - najpre protiv Srbije 13. novembra (20.45) na "Vembliju", a zatim i protiv Albanije 16. novembra (18.00).
Selektor Tomas Tuhel na pomenutim mečevima gotovo sigurno neće moći da računa na povređene fudbalere Njukasla - Entonija Gordona i Nika Poupa, dok će im se listi odsutnih najverovatnije pridružiti i Mark Geji iz Kristal Palasa.
U međuvremenu, nemački stručnjak poslao je pozive dvojici novih fudbalera, štoperu Trevou Čalobi iz Čelsija i čuvaru mreže Džejsmu Trafordu iz Mančester sitija, koji će zauzeti mesto rezervnog golmana.
Odsustvo pomenute trojice moglo bi da bude određeno olakšanje za naš državni tim, iako Engleska i dalje raspolaže izuzetno kvalitetnim sastavom. Jasno je da će svako ko istrči na travu "Vemblija" predstavljati težak izazov za našu reprezentaciju, koju će po prvi put kao selektor A tima predvoditi Veljko Paunović.
(Sportinjo)
