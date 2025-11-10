Fudbal

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

10. 11. 2025. u 21:24

Fudbal potresa skandal.

Aleksa Stanković

Kako i ne bi, kada je otkriveno da se, uprkos zabrani, više od hiljadu fudbalera u Turskoj kladilo - a među njima i članovi državnog tima.

Štaviše, trojica reprezentativca Turske iz tri različite uzrasne selekcije sklonjeni su sa spiskova državnih timova zbog mogućeg učešća u klađenju, u aferi koja potresa turski fudbal prethodnih nedelja. 


Vest je saopštio Fudbalski savez Turske koji je naveo da se sumnja da se 1.024 fudbalera iz svih turskih liga kladilo, što je najstrože zabranjeno. 


Najzvučnije ime među osumnjičenima koje je sklonjeno sa spiska je fudbaler Galatasaraja Eren Elmali koji je pozvan od strane selektora A tima Vinćenca Montele. 

On se, inače, odmah posle objavljivanja ove vesti oglasio na društvenim mrežama i poručio da nikada tokom karijere nije uradio nešto nečasno.

Turski mediji prenose i da je Elmali poručio da se kladio kad je tek postao punoletan (u julu je napunio 25 godina), da tada nije znao da će postati poznati fudbaler i da je, čim mu je brat rekao da je klađenje zabranjeno, prestao da se time bavi.

Takođe je Izet Čelik, reprezentativac do 21 godine, član Antalije, precrtan sa spiska mlade selekcije, kao i 18-godišnji golman Kasimpaše Ege Albajrak, koji je pozvan u omladinsku reprezentaciju.

A šta vi mislite, da li sportistima treba zabraniti ili dopustiti da se klade?

Da li bi sportisti smeli da se klade?

10. 11. 2025. u 22:40

