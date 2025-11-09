OVO ZANIMA SVE PARTIZANOVCE: Marko Jovanović progovorio o novom treneru crno-belih!
PARTIZAN je pred prvenstvenu pauzu pobedio Novi Pazar sa 2:0. Jedan od dvojice trenera crno-belih Marko Jovanović se oglasio nakon trijumfa.
On je najpre analizirao utakmicu koja je odigrana pred praznim tribinama stadiona u Humskoj.
- Ono što smo planirali, to smo ispunili. Dve jako bitne utakmice, dve teške utakmice. Novi Pazar je odlična ekipa. Idemo dalje, vratili smo se na prvu poziciju. Niko nije očekivao da ćemo u novembru biti prvi. Nema euforije. Da se odmorimo, da vidimo ko će doći za trenera. Čestitam momcima, nije im bilo lako. Ove pobede su podstrek za nastavak sezone - rekao je Jovanović za "TV Arena sport".
Upitan je o dolasku novog trenera, kao i da li će on ostati u klubu.
- Ne znam ništa o tome. Ono što nije u mojoj nadležnosti, time se ne bavim. Mislim da će doći novi trener. Mi ćemo biti tu da mu pomognemo na najbolji mogući način. Mi smo u sistemu, da uskočimo kad god treba. Mi imamo pravo na dve utakmice, ne posedujemo profesionalne licence. Ko, šta... Nemam informaciju. Uradili smo ono što je do nas. Nije nam bilo lako, ali smo uspeli da podignemo energetski ekipu - zaključio je Jovanović.
Podsetimo, Partizan je prvi na tabeli u Superligi Srbije sa 37 bodova, ima dva više, ali i utakmicu više od Crvene zvezde.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SKANDAL U BEOGRADU! Ovako je napadnut fudbalski sudija (VIDEO)
09. 11. 2025. u 15:17
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
09. 11. 2025. u 14:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)