OVO ZANIMA SVE PARTIZANOVCE: Marko Jovanović progovorio o novom treneru crno-belih!

PARTIZAN je pred prvenstvenu pauzu pobedio Novi Pazar sa 2:0. Jedan od dvojice trenera crno-belih Marko Jovanović se oglasio nakon trijumfa.

FOTO: Ata images

On je najpre analizirao utakmicu koja je odigrana pred praznim tribinama stadiona u Humskoj.

- Ono što smo planirali, to smo ispunili. Dve jako bitne utakmice, dve teške utakmice. Novi Pazar je odlična ekipa. Idemo dalje, vratili smo se na prvu poziciju. Niko nije očekivao da ćemo u novembru biti prvi. Nema euforije. Da se odmorimo, da vidimo ko će doći za trenera. Čestitam momcima, nije im bilo lako. Ove pobede su podstrek za nastavak sezone - rekao je Jovanović za "TV Arena sport".

Upitan je o dolasku novog trenera, kao i da li će on ostati u klubu.

- Ne znam ništa o tome. Ono što nije u mojoj nadležnosti, time se ne bavim. Mislim da će doći novi trener. Mi ćemo biti tu da mu pomognemo na najbolji mogući način. Mi smo u sistemu, da uskočimo kad god treba. Mi imamo pravo na dve utakmice, ne posedujemo profesionalne licence. Ko, šta... Nemam informaciju. Uradili smo ono što je do nas. Nije nam bilo lako, ali smo uspeli da podignemo energetski ekipu - zaključio je Jovanović.

Podsetimo, Partizan je prvi na tabeli u Superligi Srbije sa 37 bodova, ima dva više, ali i utakmicu više od Crvene zvezde.

