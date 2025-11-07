ŠTA MU BI? Vladan Milojević grmi na novinare dok sa Marakane izlazi čovek koji mu je "zabio nož u srce"

PORED pobede Crvene zvezde i te kako je sinoć bilo zanimljivo na Marakani!

Odmah posle utakmice, Vladan Milojević je bio više nego emotivan. Govorio je otvoreno o svemu, a baš u tim momentima jedan specijalni gost napušta je stadion prenosi "Mondo".

Generalni direktor Zvezdan Terzić sa "Marakane" je ispraćao agenta Endija Baru. U pitanju je agent koji vodi brigu o karijeri Alberta Rijere, trenera koji se najviše spominje kao Milojevićev naslednik, a koji je bio jedan od mnogih gostiju u loži prethodne noći.

- Ne znam, stvarno ne znam... - rekao je Bara za "Žurnal" i potom je upitan ko zna, ako Rijerin agent ne zna:

- Teško je pričati o tome. Mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na takvo nešto - dodao je poznati hrvatski agent koji se inače brine i o karijeri Timija Maksa Elšnika.

Podsećanja radi, nikada Vladan Milojević nije bio ljut na konferenciji za medije kao sinoć posle trijumfa nad Lilom.

Iskusni stručnjak je rekao da su ga ljudi vređali. Usledilo je pitanje novinara na koje je imao spreman odgovor.

- Ti si prvi napisao da dolazi novi trener, koji ima toliki i toliki ugovor. Na bazi ovoga što sam ja napravio u Zvezdi, ja bi trebalo da imam znaš kakav ugovor. Neko je napisao, iz tvojih novina. Neću da ulazim u priču. Vi imate informacije, imate neke informacije. Dobro, u redu je. Ne kopčam se ja na leđa. Nije ni bitno, ne tražim hvalospeve, ne tražim ništa. U celoj ovoj ujdurmi, naravno da je uticalo na igrače. Niko mene nije okrenuo da pita, da me pita, da li je to istina. Kako možete da pišete nešto što niste proverili. Tu se pravi zbun. Smenjujete me, ubeđen sam. Ako je to problem da Milojević ode iz Zvezde. Vladan ide, neću ni da dođem sutra, da bi bilo bolje Zvezdi. Ili mislite da ću da se besim po Košutnjaku. Hvala vam još jednom,. živi bili - grmeo je Milojević.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ne znaš kakve ambicije imam, da li sam potonuo? Izgubio sam energiju? Gde ste to videli da ja nemam, gde ste to videli? Pazite ovako, ja sam neko kad god dam izjavu, onda sam arogantan. Ako budem nešto uradio, onda sam nervozan, ljutit. Ja sam neko ko... Kako bih rekao, šta za mene znači Zvezda i za moju porodicu? Ja služim Zvezdi, nisam trener Zvezde, ja služim Zvezdi. Dokle god budem potreban, u oba mandata mog odlaska. Znate kako sam došao, gde niko nije želeo da dođe. U drugom mandatu sam opet došao, ja sam uvek tu, ja nema gde da bežim. Radim maksimalno posvećen, gledam Zvezdu kao moju porodicu. Da mi kažete da li mi ovo teško pada, ljudi mi šalju, kao što sam danas dobio 770.000 poruka podrške i tako dalje, izdrži, još malo, nemoj da se obesiš i tako dalje.

Milojević je bio baš ljut.

- Ne razumem šta je problem, hoćete da vam kažem? Evo, dajem ostavku sada. Imate klub, klub ima ostavku na stolu, ja od sutra neću biti više trener. Ako je to nešto što će zadovoljiti javnost, nemam nikakav problem. Nisam video kod navijača, i dalje imam podršku iskrenih, valjda me malo poštuju. Da li je moguće da ovde nimalo poštovanja nema što sam uradio u Zvezdi - besneo je sinoć Milojević dok je Bara uživa u prestonici Srbije.

