"MLADEN ŽIŽOVIĆ JE IMAO PROBLEME"! Otkriveni novi detalji tragedije koja je zavila ceo region u crno

JAVNOST u Srbiji je potresla vest o smrti trenera kragujevačkog Radničkog Mladena Žižovića.

Foto: Profimedia

Naime, on se srušio na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, hitna pomoć je brzo reagovala, ali mu nažalost nije bilo spasa.

O ovom tragičnom događaju, za "Dnevni avaz" je govorio Slavko Petrović, koji se prvo prisetio Žižovićevih igračkih dana, kada je nosi odres Radnika iz Bijeljine.

- Ja sam tada bio trener Radnika i Mladena sam doveo krajem januara 2015. godine u klub. Odmah se videlo da će to biti veliko prijateljstvo, ali i ogromno pojačanje za ekipu. Bio je pravi profesionalac i izuzetno dobar čovek – rekao je Petrović.

Potom je otkrio trenutak kada mu se Žižović požalio na zdravstvene probleme.

- Na jednom treningu me pozvao da mu priđem i da stavim ruku na njegovo srce. Osećali su se tako jaki udarci udarci da sam pomislio da će mu srce iskočiti. Odmah smo prekinuli trening i zakazali pregled kod jednog kardiologa u Beogradu. Tada mu je zabranjeno bilo kakvo fizičko naprezanje.

Video je Petrović predispozicije da Žižović postane trener.

- Tokom tog perioda razgovarali smo mnogo i videlo se da ima sve predispozicije da postane vrhunski trener. Ostao je u stručnom štabu do mog odlaska u Željezničar, a kasnije je i sam preuzeo Radnik. Nažalost, ovo je ogromna tragedija, ne samo za njegovu porodicu, već i za sve koji su ga poznavali i za sport.

Na samom kraju, iskusni trener je otkrio da su nedavno razgovarali.

- Ništa nije nagoveštavalo ovakav ishod. Samo nekoliko dana pre tragedije pitao me da li ću doći na utakmicu protiv Mladosti, jer tamo imam velikog prijatelja, ali sam morao otputovati za Nemačku. Ovo je veliki udarac za njegovu porodicu i sve koji su ga voleli.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)