KATASTROFA ZA SRBIJU! Veljko Paunović odmah dobio užasne vesti

NIJE moglo da svane gore jutro kada je srpski fudbal u pitanju.

FOTO: Twitter/@ReadingFC

Naime, Dušan Vlahović je zbog povrede morao ranije da završi meč u kome je njegov Juventus remizirao sa Sportingom - 1:1, a on bio strelac.

To je izuzetno loša vest za Srbiju i novog selektora Veljka Paunovića, jer nas očekuju dva ključna meča u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo protiv Engleske 13. novembra na Vembliju i sa Letonijom 16. novembra kod kuće.

A bez Vlahovića u timu šanse bi nam bile minimalne. Ipak, nadamo se da će se oporaviti o čemu je i on pričao nakon meč:

- Osetio sam ubod u fleksoru i zamolio sam da izađem. Ne znam da li je trener želeo da izađem ili ne, bio sam tužan što nisam završio utakmicu, ali sam osetio ovaj bol. Govorim u svoje ime, nisam mnogo igrao tokom priprema, a onda nisam igrao redovno, tako da mi i dalje nešto nedostaje u pogledu kondicije za utakmicu. Osećam se loše jer nisam mogao da pomognem timu do poslednjeg minuta, ali pokušavam da dam 100 odsto od sebe - kazao je Dušan Vlahović posle utakmice.

FOTO: Profimedia

Inače, Juventus ima tri boda posle četiri odigrane utakmice. Italijanski velikan još uvek nije pobedio u Ligi šampiona ove sezone. Vlahović se golom protiv Sportinga pridružio Kristijanu Ronaldu i Gonzalu Iguainu u postizanju najmanje devet golova u prvih 20 nastupa u Ligi šampiona sa klubom. Srpskom napadaču nije zbog toga bilo lakše nakon remija.

- To je lepa statistika, zadovoljavajuća je, ali bih više voleo da pričam o današnjoj utakmici. Apsolutno nismo zadovoljni rezultatom, jer mislimo da smo igrali dobro, bolje od njih, iako je Sporting jak tim koji može da dominira. Šteta je što nismo mogli da postignemo više golova. Mogu samo da čestitam treneru i timu na igri, nadam se da možemo ovako da igramo i da pobedimo. Sada želimo da pobedimo u sva četiri preostala meča - kazao je Dušan Vlahović.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)