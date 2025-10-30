APENINI SE TRESU! Dušan Vlahović ide kod omiljenog saigrača

Dušan Vlahović je ponovo glavna tema u Italiji.

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Tamošnji mediji pišu da je Roma pokazala veliko interesovanje za njegov transfer narednog leta, kada postane slobodan igrač.

Inače, Roma u napadu ima Irca Fergusona, koji je stigao na pozajmicu iz Brajtona i ne deluje da će Rimljani želeti da ga otkupe narednog leta, što znači da će pozicija napadača biti otvorena.

Ne treba zaboraviti da za Romu nastupa i Paulo Dibala, sa kojim je Vlahović svojevremeno imao odličnu saradnju u Juventusu, što možda može da bude adut "vučice".

FOTO: Tanjug

Nije tajna da su Dibala i Vlahović oduvek bili u odličnim odnosima, zajedno su i proslavljali golove, a definitivno da bi u Gasperinijevom sistemu mogli da igraju u tandemu.

Oni su saigrači bili do leta 2022. godine, kada je Dibala otišao u Rim, ali bi možda mogli da se spoje tri godine kasnije.

Podsetimo, Roma je trenutno na deobi prvog mesta u Seriji A sa Napolijem, sa 21 osvojenim bodom.