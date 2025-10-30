Fudbal

APENINI SE TRESU! Dušan Vlahović ide kod omiljenog saigrača

Новости онлине

30. 10. 2025. u 14:28

Dušan Vlahović je ponovo glavna tema u Italiji.

АПЕНИНИ СЕ ТРЕСУ! Душан Влаховић иде код омиљеног саиграча

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

Tamošnji mediji pišu da je Roma pokazala veliko interesovanje za njegov transfer narednog leta, kada postane slobodan igrač.

Inače, Roma u napadu ima Irca Fergusona, koji je stigao na pozajmicu iz Brajtona i ne deluje da će Rimljani želeti da ga otkupe narednog leta, što znači da će pozicija napadača biti otvorena.

Ne treba zaboraviti da za Romu nastupa i Paulo Dibala, sa kojim je Vlahović svojevremeno imao odličnu saradnju u Juventusu, što možda može da bude adut "vučice".

FOTO: Tanjug

 

Nije tajna da su Dibala i Vlahović oduvek bili u odličnim odnosima, zajedno su i proslavljali golove, a definitivno da bi u Gasperinijevom sistemu mogli da igraju u tandemu.

Oni su saigrači bili do leta 2022. godine, kada je Dibala otišao u Rim, ali bi možda mogli da se spoje tri godine kasnije.

Podsetimo, Roma je trenutno na deobi prvog mesta u Seriji A sa Napolijem, sa 21 osvojenim bodom.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja