APENINI SE TRESU! Dušan Vlahović ide kod omiljenog saigrača
Dušan Vlahović je ponovo glavna tema u Italiji.
Tamošnji mediji pišu da je Roma pokazala veliko interesovanje za njegov transfer narednog leta, kada postane slobodan igrač.
Inače, Roma u napadu ima Irca Fergusona, koji je stigao na pozajmicu iz Brajtona i ne deluje da će Rimljani želeti da ga otkupe narednog leta, što znači da će pozicija napadača biti otvorena.
Ne treba zaboraviti da za Romu nastupa i Paulo Dibala, sa kojim je Vlahović svojevremeno imao odličnu saradnju u Juventusu, što možda može da bude adut "vučice".
Nije tajna da su Dibala i Vlahović oduvek bili u odličnim odnosima, zajedno su i proslavljali golove, a definitivno da bi u Gasperinijevom sistemu mogli da igraju u tandemu.
Oni su saigrači bili do leta 2022. godine, kada je Dibala otišao u Rim, ali bi možda mogli da se spoje tri godine kasnije.
Podsetimo, Roma je trenutno na deobi prvog mesta u Seriji A sa Napolijem, sa 21 osvojenim bodom.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
