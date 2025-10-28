Fudbal

REZULTATI LOŠTI - OSTAVKA! Brendon Rodžers više nije trener Seltika

Filip Milošević

28. 10. 2025. u 08:38

Bivši trener Liverpula i Lestera, Brendan Rodžers, završio je drugi mandat na klupi škotskog velikana - Seltika.

РЕЗУЛТАТИ ЛОШТИ - ОСТАВКА! Брендон Роџерс више није тренер Селтика

FOTO: M. Vukadinović

Što se tiče Rodžersa, prvi put je Seltik predvodio od 2016. do 2019. godine, pa se potom vratio 2023. Četiri puta je bio šampion Škotske, a osvojio je i četiri Liga kupa, kao i tri Kupa Škotske.

Međutim sada je Seltik drugi, zaostaje osam bodova za prvoplasiranim Harcom, te zbog serije loših rezultata Rodžers je odlučio da ode.

