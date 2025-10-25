DEJAN STANKOVIĆ MOŽE DA ODAHNE: Spartak ostvario važnu pobedu u prvenstvu Rusije

FUDBALERI Spartaka iz Moskve pobedili su Orenburg sa 1:0 u 13. kolu Premijer lige Rusije i prekinuli su niz od dva meča bez trijumfa u prvenstvu.

Skrinšot / Telegram / Spartak Moskva

Bili su crveno-beli bolji rival, a odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 67. minutu kad je Manfred Ugalde zatresao mrežu rivala.

Ova pobeda mnogo znači treneru Moskovljana Dejanu Stankoviću koji je često na meti kritika u poslednje vreme.

Dosta se priča o njegovom odlasku sa klupe Spartaka, ali možda bi ovaj trijumf mogao sve da promeni.

Ekipa iz glavnog grada Rusije se sad nalazi na šestom mestu na tabeli sa 22 boda. Orenburg je na 14. poziciji sa osam.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć