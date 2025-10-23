A POSLE BRAGA - CRVENA ZVEZDA... Evo šta je Vladan Milojević rekao fudbalerima Zvezde!

Braga i Crvena zvezda su se sastali u 3. kolu Lige Evrope, a trener srpskog prvaka Vladan Milojević na zanimljiv način je reagovao po završetku tog duela.

Podsetimo, Braga je pobedila Crvenu zvezdu, posle čega je Zvezdin strateg stao pred kameru TV Arena sport i ovako započeo analizu:

- Gledajte, očigledno je da je Braga... sa takvim stilom igre koji igra, koji kontroliše... pravila nam je mnogo problema, spustila nas je u nisku zonu. Jednostavno, nije bilo agresije na dovoljnom nivou. Ali, teško je i biti agresivan na velikom prostoru, oni su jako dobro kontrolisali igru, kontrolisali su linije... Bili smo jako daleko od protivnika. Možda smo (posle) malo izašli više, počeli da igramo "igrač igrača", da probamo da im smanjimo te prostore. Nisu nam pravili neke ogromne probleme, ali čim vratimo loptu unazad, oni imaju brze, hitre igrače, koji igraju jako agresivno, koji dobro čitaju linije dodavanja, iskusni su. A mi smo, jednostavno... Hajde da kažem, mi smo grešili. Ne samo u dodavanju, ali, donosili smo loše odluke. To je sigurno ključno. Videću i po statistici, ali sigurno smo dosta duela gubili. Ako želite nešto da uradite, morate da bude bar u egalu sa njima. Međutim... Dosta izgubljenih lopti... Jednostavno, ne možemo na takvom nivou da tako reagujemo. Generalno, to je to. Primili smo prvi gol iz naše izgubljene lopte, kod drugog gola bilo je dve, tri uzastopno izgubljene. Jednostavno, ovakve ekipe to kažnjavaju. To sam im i rekao posle utakmice. U našem prvenstvu nismo za to kažnjavani, sad jesmo, i to je surova istina!

O povredi Marka Arnautovića - samo kratko:

- Ne znamo, iskreno (kako je). Sad ćemo da vidimo. Voleo bih i nadam se da nije ništa strašno - zaključio je Vladan Milojević.

